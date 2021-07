En la confrontación y el conflicto

No, no hay que hacer lo posible, no sirve, hay que hacer lo necesario. Florestán.

El presidente López Obrador celebrará hoy con un enésimo informe su triunfo electoral del uno de julio de 2018, hace tres años.

Aquella fue una jornada histórica en donde el país dio un vuelco por la vía democrática y electoral, abriendo el espacio al inicio de su cuarta transformación, colocando este proyecto en la historia a la altura de la Independencia, Reforma y Revolución y él al nivel de Hidalgo, Juárez y Madero.

Aquel día, hace tres años, López Obrador logró lo que nadie en el régimen democrático, ganar por más del cincuenta por ciento de los votos, elecciones que desde 2000 se decidían en tercios, y con el sufragio de 30 millones de electores, para una victoria sin parangón ni dudas.

De entonces a la fecha hemos visto, día a día, como surge el verdadero López Obrador en un país en donde su palabra es la ley, siempre tiene la razón, los que no están con él, están contra él, sus opositores son sus enemigos, los descalifica, insulta y estigmatiza y ha hecho del conflicto una herramienta de gobierno y del enfrentamiento un recurso cotidiano.

Así, en la confrontación llega a esta fecha que solo confirma que seguirá en lo mismo, en el discurso a los suyos y fomentando división y polarización, que es el terreno donde mejor se siente y que más le ha rendido.

Hasta la presidencia de la República, por ejemplo.

RETALES

1. PLANTÓN.- Ayer, desde las ocho de la mañana, dos mil elementos de la Guardia Nacional fueron desplegados, bajo una intensa lluvia, en el Campo Marte. Se cumplían dos años de su fundación y el presidente López Obrador iba a encabezar la ceremonia. Pero nunca llegó. A las 10:20 se anunció que se cancelaba y, empapados, despejaron el campo. ¿Qué le pasó al presidente? ¿Fue la lluvia? El hecho es que los plantó sin consideración alguna;

2. CÁNCER.- El 28 de enero de 2020, el año pasado, los padres de los niños con cáncer entregaron al gobierno un pliego petitorio denunciando la falta de medicamentos oncológicos para sus pequeños. Desde entonces, han negado tal escasez y Hugo López-Gatell los ha desmentido y acusado de golpistas. Hoy esos medicamentos siguen faltando, ya aceptado por el presidente, de lo que a estas alturas ya no puede acusar al pasado neoliberal, conservador y corrupto; y

3. METRO.- Carlos Slim estuvo esta semana dos veces con el presidente López Obrador al que ofreció rehabilitar el colapso de la Línea 12 sin costo al erario. Sobre esto, Claudia Sheinbaum sigue atorada con el caso de Florencia Serranía. Ayer dijo que no la cesó, que ella renunció y que desconocía si la Fiscalía tenía una investigación en su contra, cuando, claro que la Fiscalía la tiene en la investigación abierta por el simple hecho de ser la directora general del STC en el momento de la tragedia. No entiendo el empeño.

Nos vemos mañana, pero en privado.

