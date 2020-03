Encuestas, todo lo que sube baja

No, no son ellas, somos todos. Florestán.

Las encuestas publicadas sobre el reconocimiento del presidente López Obrador muestran una tendencia a la baja y hay quienes se llaman sorprendidos. ¡Está en el 62 por ciento!

Y yo debo apuntar que cualquier gobernante del mundo firmaría ese 62 por ciento y hasta el 50 por ciento, como Trump, Macron, Piñeira, Merkel, Johnson, por citar algunos.

Ha iniciado el mes 16 de su mandato de cinco años y diez meses, una quinta parte, el tiempo corre, y ha tomado una serie de decisiones que han afectado no a los grandes empresarios, a los que tiene en Palacio comiendo tamales de chipilín en su mano, y por eso no apunto lo del aeropuerto de Texcoco en este desgaste, sino las decisiones que, como él dice, han afectado a los de abajo.

Y anoto: la desaparición de las estancias infantiles, de los refugios para mujeres y niños violentados, los despidos en el sector público y los que la crisis ha provocado en el privado, la escasez de medicinas que no se resuelve, la incapacidad para transitar del Seguro Popular al Insabi, que sigue afectando a cientos de miles de personas, las insuficiencias en los hospitales públicos, los problemas de inseguridad, y no hablo del crimen organizado, si no de la justicia común que afecta a millones de personas víctimas de asaltos en la calle, en sus casas y en sus coches y ya en esto, añadir que no hay una mejora ni en la procuración de justicia de barandilla ni de la impartición de justicia local.

Él se comprometió a resolver todos estos conflictos pero la incapacidad gerencial de su equipo lo ha impedido y endosado las culpas que las encuestas reflejan.

Otro expresión la acaba de padecer en Macuspana, su tierra, porque no hay un sistema para supervisar que el dinero de sus programas sociales llegue a sus destinatarios, porque una cosa es lo que le dicen los responsables y otra la realidad de las entregas, como lo comprobó en Tabasco.

Así que nadie celebre a la mala que el presidente tenga el 62 de reconocimiento, porque es el segundo más alto de todo el continente.

Pero de que seguirá el desgaste, seguirá.

Es parte consustancial del ejercicio de gobierno, la toma de decisiones y el paso del tiempo.

RETALES

1. EJECUCIÓN.- El asesinato de Fernando Palma en El Ajusco, no solo golpeó al PAN, si no, obviamente, a la familia, y destaco a su hermano, Adalberto, presidente de la CNBV. Mi pésame;

2. RELEVO.- Carlos Noriega asumió la dirección del Nafinsa y del Bancomext, tras la salida no explicada de Eugenio Nájera, de quien se quejaba el exsecretario Carlos Urzúa. Ambos, Noriega y Nájera, traen el fierro de Alfonso Romo; y

3. REFUGIO.- Como le había adelantado, el TP-01 que regresará a México pero en abril, no sé por qué el retraso, y será resguardado en el Hangar Presidencial que se construyó especialmente para este Dreamliner. No que no.

Nos vemos mañana, pero en privado.