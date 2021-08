Enemiga, la pobreza, no el Coneval

El color del semáforo los pinta casi de cuerpo entero. Florestán

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, dio a conocer el jueves los resultados de la medición Multidimensional de la Pobreza 2018-2020, lapso en el que 3.8 millones de mexicanos cayeron a situación de pobreza al aumentar de 51.9 millones a 55.7, un incremento del dos por ciento, del 41.9 a 43.9 por ciento de la población.

Y que otros 2.1 millones de mexicanos pasaron a pobreza extrema al incrementarse de 8.7 a 10.8 millones, del 7 a 8.5 por ciento de la población, más 1.5 por ciento.

Sumando ambos, el aumento total de pobres en el período 2018-20, los dos primeros años de la 4-T, es de 5.3 millones de personas, 3.5 por ciento del total de la población.

Y no solo eso, a pesar de los programas sociales, 66 millones de personas, el 52 por ciento de la población, carece de acceso a la seguridad social derivado, en gran parte, de la extinción del Seguro Popular y el deficiente funcionamiento del Insabi.

Obviamente el viernes, en la mañanera, le preguntaron al presidente sobre estas cifras que obviamente las rechazó con su recurso de yo tengo otros datos, no acepto los resultados de esa encuesta (sic). Hasta les podría presumir sobre resultados, pero ya no lo hizo y se fue por el discurso contra sus adversarios, cuando el Coneval no lo es, su adversaria es la pobreza.

Y en este estudio, le va ganando al discurso.

RETALES

1. ABANDONO.- La prioridad del presidente de aquí a marzo es el referéndum sobre la revocación de mandato, para el que no hay ley reglamentaria a la reforma constitucional de diciembre de 2019 que dio un plazo de 18 meses para aprobarla, que ya se venció y que senadores y diputados incumplieron. Ante el reproche presidencial, ahora salen con que habrá un período extraordinario para apoyarla, cuando a esta legislatura le quedan quince días. Puros cuentos;

2. JEFE.- El titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval, ha creado un nuevo mando, Comandante del Ejército Nacional cuyo primer titular será el general de brigada Eufemio Ibarra Flores, hasta el mes pasado comandante de la Novena Región Militar, con sede en Acapulco; y

3. TENTACIÓN.- El Banco de México recibió de un aporte del FMI de apoyo por el covid, el equivalente a doce mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro, DEG, lo que llamó la atención del presidente quien planteó usarlos para pagar deuda externa, y no tardó Gerardo Esquivel, subgobernador de ese banco central, en aclararle que esos DEG´s no son moneda, son un activo de las reservas y que, por mandato legal, no se pueden usar para pagar deuda externa. Nadie le explicó a López Obrador que su propuesta era ilegal. Pero ahí está la tentación de las reservas que al mes pasado sumaban 193 mil millones de dólares que dice generan muy poco rendimiento. Cuidado.

Nos vemos el martes, pero en privado.