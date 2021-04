Entre la Corte y dos hombres desnudos

Al final, si no tiene los votos, tendrá el veto. Florestán.

Morena no pudo subir ayer al pleno de la Cámara de Diputados y aprobar la reforma constitucional que el jueves sacó el Senado para que el ministro Arturo Zaldívar extienda dos años, de cuatro a seis, su mandato como presidente de la Suprema Corte, tal y como quiere Andrés Manuel López Obrador.

Ignacio Mier, el presidente de su Junta de Coordinación Política, Jucopo, y

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

coordinador de la bancada morena, operó para que la minuta se fuera directo, sin trámite alguno, al pleno, donde ya tenía la mayoría absoluta.

Pero se le cruzó una experimentada legisladora, la priista Dulce María Sauri, presidenta de la Mesa Directiva, quien exigió que el dictamen se votara en la comisión de Justicia y se pidiera opinión a la de Presupuesto por los salarios.

Mier argumentó que como en el caso del Presupuesto Federal de Ingresos, se dispensara el trámite y subiera al pleno, lo que es una falacia, pues este caso implica una reforma constitucional.

A este caos parlamentario donde el partido oficial quería cumplir como fuera el deseo presidencial, se sumó la vergüenza del diputado de Morena, Saúl Huerta Corona, ¡secretario de esa comisión de Justicia!, detenido por la mañana en un hotel acusado de abuso sexual de un menor de quince años al que engatusó diciéndole que sería su asistente personal. El morenista salió de los separos haciendo valer su fuero, qué bueno que no son iguales, son peores, pero lo dieron de baja como secretario de dicha comisión, que asumió el mismísimo Mier, quien de plano echó para hoy la reforma del presidente López Obrador para ampliar el mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, lo que, por inconstitucional, ha sido objetado por una mayoría.

RETALES

1. FALLO.- El Tribunal Electoral decide hoy las candidaturas morenistas de Félix Salgado al gobierno de Guerrero, y de Raúl Morón al de Michoacán. En el primer caso confirmarán su cancelación, en el segundo, lo regresarán otra vez al INE. El punto la sobrerreprentación en el que se juega la mayoría calificada de Morena está en el aire. El tribunal está por el respeto a la Constitución, lo que provocará la ira en Palacio;

2. BATEO.- El Senado, en línea con el presidente López Obrador, que no le gusta, dejará para la próxima legislatura la despenalización de la mariguana con fines lúdicos. Y solicitará a la Corte otro plazo, el tercero, para cumplir su mandato; y

3. DATOS.- El subsecretario de Seguridad del gobierno federal, Ricardo Mejía, me dijo ayer que los datos personales en materia de telefonía celular son solo para el servicio de pago por servicio, no de prepago; que el Ifetel tendrá que definir los requisitos, pero que el proyecto es que se pida la huella digital y no los datos biométricos de iris, pupila y facial, ni el ADN ni el tipo de sangre. Oiremos.

Nos vemos mañana, pero en privado.