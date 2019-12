Errores de diciembre, un cuarto de siglo

Se trata de traducir lo que hacen. Florestán.

Se cumplieron 25 años de la devaluación del 19 de diciembre de 1994, lo que llevaría al país a la peor de sus crisis y a una ruptura no vista entre el presidente entrante, Ernesto Zedillo, y el saliente, Carlos Salinas.

Aquel había sido su annus horribilis como presidente (1988-94). Inició con la irrupción del EZLN el uno de enero y luego vendría el conflicto Camacho-Colosio por el protagonismo de uno y la campaña que no cuajaba del otro, el asesinato del sonorense el 23 de marzo, el encontrar un candidato que Salinas no tenía y que recayó en Zedillo, el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre y la reunión del 20 de noviembre en casa de Salinas en Tlalpan en la que Zedillo le planteó la necesidad de devaluar el peso, que venía muy presionado por allí de los 3.50 y las reservas en su punto más bajo, a lo que Salinas se opuso diciendo que no tenía tiempo para operarla, le quedaban diez días de gobierno, pero la condicionó a que Pedro Aspe permaneciera un año más en Hacienda, a lo que el electo se opuso, allí estaba presente el sucesor, Jaime Serra Puche, y se fueron, sin acuerdo.

Los primeros días del nuevo gobierno no fueron fáciles. El 17 de diciembre, en una reunión del llamado pacto, Serra planteó subir el techo de la banda en la que se movía el peso, se fue la mitad de las reservas ya en diez mil millones de dólares, y el peso amaneció pegado al techo. De inmediato se eliminó el esquema, se abrió el mercado y el peso quedó al juego de la oferta y la demanda superando los seis pesos, una devaluación de casi el doble.

Ese fue el toque de piedra del conflicto entre Zedillo y Salinas, que exigía que reconociera que el error había sido suyo, no de él, los errores de diciembre. El 29 de diciembre renunció Serra y lo relevó Guillermo Ortiz. La reserva estaba en menos de cinco mil millones dólares, hoy ronda los 180 mil millones.

El conflicto se agravó.

El uno de marzo de 1995 fue detenido Raúl Salinas acusado del asesinato de Ruiz Massieu y dos días después el expresidente inició una huelga de hambre en Monterrey.

Y todo comenzó por la autoría de la crisis que llevó al país al peor desastre económico de que haya registro, para que ahora nos hablen de crisis.

