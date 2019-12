Es la seguridad, estúpidos

No saben si al despertar sientan alivio o depresión. Forestán.

Para las elecciones de 1992 en Estados Unidos, se daba por descontada la reelección de George H. W. Bush. Traía las medallas del fin de la guerra fría y la guerra del Golfo Pérsico, y su reconocimiento estaba en un inalcanzable 90 por ciento, al que ningún otro presidente había llegado.

Ante esto, la campaña de Clinton decidió concentrarse en los temas cercanos a la gente y fue su director, James Carville, el que creó la frase de It’s the economy, stupid, es la economía, estúpido, que Clinton repitió una y otra como slogan.

La frase fue una de las razones por las que derrotó a Bush, y se extendió a otros temas: es el déficit, estúpido, son los votantes, estúpido, es la realidad, estúpido.

Para México hoy ensamblaría perfectamente, es la inseguridad.

Y ese es el mayor reto y compromiso del presidente López Obrador, quien el domingo dijo que de los cien compromisos que asumió en ese mismo Zócalo hace un año, ha cumplido 89, quedando once pendientes, como el tren maya, reubicar las secretarías, el corredor del Istmo de Tehuantepec, las fuentes de energía renovables, las 266 coordinaciones de seguridad, el caso de los 43 normalistas, pero entre esos pendientes, la oficina de la Presidencia que ayer dio a conocer la lista, no anotó la inseguridad, que es el número uno.

De enero a noviembre, se han cometido un promedio de ochenta homicidios dolosos diarios en el país, siendo agosto el más alto con dos mil 469, ochenta diarios, y abril el más bajo con dos mil 227, 74 diarios. El uno de diciembre fue el peor, con 127 y el 2 de noviembre el más bajo con 50.

En ese lapso, el total de homicidios dolosos es de 28 mil 358, que más los de diciembre, con base en el promedio mensual, superarán los 30 mil, el año más sangriento desde que hay registro.

Por eso digo, que es la inseguridad, carajo, que si no se resuelve, y no se esta resolviendo, no nos llevará a ningún buen puerto.

Al contrario.

RETALES

1. ESPERANZA.- Todavía la noche del martes, empresarios y algunos funcionarios de la 4-T relacionados con las negociaciones del T-MEC, confiaban que en el correr de las siguientes 24-48 horas, se resolvería la firma. Yo sigo de escéptico, y veo sobrevalorado el tratado. Pero ellos tienen otros datos;

2. QUEJA.- En la SEP se quejan de que no tuvo peso informativo el que por ´primera vez en 35 años se hubiera tenido un curso completo de 195 días en Oaxaca, lo que sí, claro que es un avance, pero hacia la normalidad. Y es que lo importante no es necesariamente noticia; y

3. SEÑALES.- El vicegobernador del Banco de México, Jonathán Heath, confirmó ayer, con base en el indicador del inegi, que el comportamiento cíclico de la economía registra 17 meses al hilo con tasa negativa. Y, agrego yo, la venta de coches en noviembre fue la más baja de los últimos cinco años.

Nos vemos mañana, pero en privado.