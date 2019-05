Gertz Manero: y todavía falta Odebrecht

Hablan de Justicia como su estuviera al alcance de todos. Florestán.

El pasado día 7, en Radio Fórmula, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero hizo público su compromiso de judicializar el caso Odebrecht en sesenta días.

Ayer, volví a hablar con él y me ratificó el plazo del 7 de julio, pero me dijo que el caso Emilio Lozoya-Alonso Ancira es una cuerda por separado del caso Odebrecht, aunque el principal implicado es el mismo Lozoya. Se trata del denunciado soborno por dos y medio de dólares que costó su casa en Lomas de Bezares, ya cateada, y que pasa por la venta de esa planta chatarra, Agro Nitrogenados, por la que en 2015 Pemex pagó 800 millones de dólares, 203 directamente a Altos Hornos de Ancira, cuando no valía ni treinta y el resto en adeudos que asumió y que nunca operó.

La actual carpeta, ya judicializada, se inició en marzo tras una denuncia de Pemex a la oficina jurídica de la Presidencia, de Julio Scherer Ibarra, que cursó a la Fiscalía General de la República, FGR, que abrió la investigación que le llevó dos meses.

La semana pasada, la FGR entregó el expediente al juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México para que pedirle las órdenes de aprehensión contra ambos, que le obsequió el sábado por la noche y notificó a la Agencia de Investigación Criminal para que los localizara y capturara y se pidió a la Interpol que girara una ficha roja para detenerlos.

Con base en esa ficha, la Policía Nacional de España capturó a Ancira en el aeropuerto de Palma de Mallorca cuando subía a su avión privado, habiendo documentado momentos antes en un vuelo comercial que no abordó, para confundir a los agentes españoles, lo que obviamente no logró y fue encarcelado.

Lozoya está en calidad de prófugo con una suspensión provisional otorgada por un juez que tiene hasta el martes para decidir si le concede el amparo definitivo o no, lo que haría procesable su orden de aprehensión.

Lo que sigue es el caso Odebrecht y entonces sabremos si es onda expansiva, efecto dominó o ambos.

Sabremos antes del 7 de julio.

RETALES

1. ALERTA.- En este momento el principal problema del gobierno del presidente López Obrador está en el sector Salud, con el problema de las medicinas y los despidos. En ese eje debe poner toda su atención;

2. GOEBBELS.- Con toda razón la comunidad judía protestó por las infografías que ha subido a redes el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. El más reciente fue sobre Jopseph Goebbels con las etiquetas El Padre de la propaganda, Nazi, Hitler, Goebbels, UnDato, DomingoFeliz; y

3. BATEO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiró la pretensión de Morena para que el próximo gobierno en Baja California fuera de seis años y no de dos como establece la Constitución local. Así que Jaime Bonilla, que ganará el domingo, se conformará con un bienio.

Nos vemos mañana, pero en privado.