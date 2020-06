Insisto; presidente ¿qué se le ha perdido en Washington?

La estadística se ha convertido en la mortaja de la tragedia. Florestán.

Hace quince días hice esta pregunta al presidente López Obrador refiriéndome a su visita a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump y agradecerle la venta de equipo para combatir la pandemia y atestiguar la entrada en vigor del T-MEC, el próximo uno de julio.

El martes, ante el muro que divide Arizona de Sonora, Trump aseguró: el presidente López Obrador vendrá PRONTO. Al día siguiente, ayer por la mañana, el presidente confirmó: Iré PRONTO a Estados Unidos.

Aquel 11 de junio agregué:

Recuerdo que tras la desaseada visita de Trump al presidente Peña Nieto el 31 de agosto de 2016, usted como presidente de Morena lo criticó duramente. Declaró que en las actuales circunstancias (electorales) no lo hubiera invitado para no involucrar a los mexicanos en el proceso electoral de Estados Unidos. Porque no queremos que ellos, el día de mañana se involucren en un proceso electoral (el de julio de 2018) que solo va a corresponder a los mexicanos.

Pero por las mismas razones que usted expuso entonces, yo veo que es otro error que a finales de mes visite a un impredecible Trump en la Casa Blanca porque lo va a usar electoralmente y usted le va a llevar un tanque de oxígeno con la comunidad mexicana que lo sigue allá.

Y además iría en medio de la peor crisis sanitaria, económica, racial y social que haya atravesado un presidente de Estados Unidos en los tiempos modernos y cerca de las elecciones de noviembre.

Aunque usted no lo quiera, Trump lo usará en su campaña como usó a Peña Nieto en 2016, y no se resolverá nada.

Por eso, déjeme reiterarle la pregunta:

Señor presidente, ¿Qué se le ha perdido en Washington y en estos momentos…?

Porque aunque piense otra cosa, Trump solo busca a los mexicanos que votaron por usted en 2018 y que necesita hoy más que nunca.

RETALES

1. ATENUANTES.- Lo que podría atenuar el perfil electoral de la visita sería la presencia del premier canadiense Justin Trudeau, como planteó ayer Marcelo Ebrard y/o que López Obrador tuviera un encuentro con Joe Biden, lo que Trump nunca le perdonaría;

2. ASALTO.- En medio de la ofensiva presidencial contra el INE, Mario Delgado anunció que el 6 de julio reiniciará el proceso de selección de consejeros del INE, trunco desde marzo por la pandemia, y citará a un periodo extraordinario a partir del 22 para elegir a quienes ocuparán las cuatro vacantes del INE, todos identificados con Morena, que para eso tiene su mayoría, con lo que dará paso en el asalto a ese instituto; y

3. APLANANDO.- La cifra de muertos por la pandemia tuvo ayer su tercer día más alto y después de Brasil el segundo mundial, con 947, para sumar 24 mil 324, y la de contagios una de las peores cuatro jornadas con cinco mil 437 y alcanzar 196 mil 847 casos. Ahí siguen, aplanando la curva, domando la pandemia.

Nos vemos mañana, pero en privado.