La ausencia de Monreal

Citan a Damocles sin saber quién fue, pero les gusta lo de la espada. Florestán.

La ausencia de Ricardo Monreal en el AMLOFEST del miércoles en el Zócalo, fue tan registrada como los coros de ¡pre-si-den-ta! ¡pre-si-den-ta! con los que fue saludada Claudia Sheinbaum, como presumió: la única gobernadora en aquel templete del olimpo.

Sobre eso le pregunté ayer al propio Monreal quien me dijo que estuvo ocupado en la operación para sacar la aprobación de la propuesta presidencial para que Victoria Rodríguez Ceja, fuera aprobada como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, lo que en el pleno del Senado consumó ayer por la tarde.

Y cuando le recordé que haces dos meses me había dicho que estaría en la boleta presidencial con Morena o con Morena, me reiteró que sí va a estar: Me voy a inscribir, en su momento para la candidatura a la presidencia, una vez que surja la convocatoria. Estoy preparado y con la mente lúcida.

Fue cuando le apunté que tenía, tras de sí, un cuadro de Juárez, una imagen del Santo Niño de Atoche, del que es devoto, el manifiesto de Madero del 20 de noviembre, una imagen de López Obrador, un escudo de la UNAM y una foto con Fidel Castro, lo que lo puede ubicar en un abanico de lo religioso a la izquierda pero todo, digo yo, hacia el proyecto presidencial de 2024, insisto, con Morena o sin Morena, con López Obrador o sin él.

Monreal está decidido y el presidente lo sabe.

La presidencia la decidirá el mejor candidato y en eso Monreal los aventaja por ser el único que va por la libre.

RETALES

1. TRÁMITE.- Sin obstáculo alguno, los planchó Ricardo Monreal, sobre todo el requisito de experiencia en políticas monetarias y en el paso de cargos ad hoc, en los últimos cinco años, el Senado aprobó la propuesta presidencial para que Victoria Rodríguez Ceja, sea la nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, para, de ahí, pasarlo a gobernar a finales de mes. El presidente designó como subsecretario de Egresos a Juan Pablo de Botton, ex director de Nafin;

2. ¿ACUERDO?- El gobierno de Estados Unidos anunció el restablecimiento del programa Quédate en México, iniciado por Donald Trump y continuado por Joe Biden, por el que, a cambio de nada que se sepa, decenas de miles de migrantes que pidan asilo a Washington, permanezcan en México, con costo al erario nacional, sin que ese costo esté previsto en el Presupuesto de Egresos de 2022. Y pregunto; Si fue un convenio, como dicen aquí, ¿a cambio de qué fue? No lo han dicho; y

3. PLAZOS.- Hoy es un día clave para Emilio Lozoya y para el gobierno de López Obrador: vence el plazo para que el exdirector de Pemex aporte las pruebas que sostengan sus acusaciones, que el gobierno compró, contra el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y demás, que, en su momento, le valió el ser considerado testigo colaborador.

Nos vemos el martes, pero en privado.