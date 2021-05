La candidata y la reelección

En la comparación con la ensoñación, la realidad siempre pierde. Florestán.

El presidente López Obrador mandó una señal a sus seguidores de lo que será la petición en todas sus apariciones públicas: ¡Reelíjase, reelíjase!, como en la mañanera de ayer contó que le pidieron los trabajadores de Dos Bocas, -donde hay treinta mil, ¡imagínense!, reforzó- sin otro testimonio más que el suyo.

Y les dijo que no. ¿No ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección? Soy maderista. Yo hasta el 24 y me jubilo, cuando en esa negativa no caben consideraciones personales porque la prohibición la establece la Constitución que el uno de diciembre de 2018, de cara a la Nación, desde el Congreso, protestó cumplir y hacer cumplir.

Dicho lo cual, encabezó el discutido aniversario de la fundación de la gran Tenochtitlan, el 13 de mayo de 1321, ¿no fue en 1325? Y allí confirmó que Claudia Sheinbaum, su más fiel escudera y única garantía de la continuidad de la 4-T, será su candidata en caso de no darse lo que le demandaban en Dos Bocas.

De Claudia, que nunca he puesto en duda sus prendas de honorabilidad y capacidad, al contrario, López Obrador dijo: Aquí, en esta ciudad, en la capital de la República, gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente y de profundas convicciones humanitarias, me refiero a la compañera Claudia Sheinbaum

En la segunda fila escuchaba un Marcelo Ebrard, atento y serio.

Y es que con Ricardo Monreal, son los dos que buscan esa candidatura y que a la decisión tomada, la procurarán por otros partidos. Pero ambos estarán con Sheinbaum en las boletas presidenciales de 2024.

Siempre y cuando, claro, no se cumplan las demandas, de los trabajadores -como treinta mil, ¡Imagínense!- de Dos Bocas: ¡Reelíjase, reelíjase, señor presidente!

Y entonces sabremos el tamaño del Madero que lleva dentro.

RETALES

1. ¡AY NANITA!- Así se burló ayer el presidente de la carta que publicó Diego Fernández de Cevallos donde lo reta a debatir en la mañana, como hace 21 años en Primero Noticias. Fernández de Cevallos debe responder hoy a las tres preguntas que le hizo;

2. RECHAZO.- La CNDH de Rosario Piedra, ha tejido dos reveses en dos días. Un penal de mediana seguridad rechazó recibir a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, que afirma tener nuevas pruebas de su inocencia, y la negativa de la secretaría de Gobernación de meter al programa de protección a periodistas a la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, como ésta pidió; y

3. SUSPENSO.- En ese programa presidencial de Sembrando Preguntas, ayer le preguntaron al presidente si estaba planeando un cambio en la Secretaría de la Función Pública o si Irma Eréndira Sandoval estaba firme, a lo que respondió con un calambre: Estamos gobernando bien. Y ya veremos hacia adelante. Así, mandó un mensaje a Irma Eréndira, no sé por qué. Pero él sí.

Nos vemos el martes, pero en privado.