La crisis del Tribunal Electoral

Si los dejan sin nada, irán por todo. Florestán.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, atraviesa una crisis provocada por la entrega de su presidente, José Luis Vargas, al gobierno de la 4-T, que si no se resuelve no estará en condiciones de atender al proceso postelectoral de este año.

Y enumero:1. El magistrado presidente Vargas ha sido señalado por intentar alterar las votaciones del pleno. En particular por la que se impuso la obligación de garantizar la paridad en la postulación de candidaturas a los gobiernos de los estados, mediante un boletín de prensa.2. El 4 de marzo se llevó a cabo una sesión de la Comisión de Administración, pospuesta por las vacaciones de Vargas pero no pudieron aprobar la orden del día porque fue rechazada.3. El 5 de marzo, Milenio publicó un trascendido en el que mencionaba que el consejero Jorge Cruz Ramos intentó alterar la votación de una sesión y la oficina de prensa lo desmintió e informó que Vargas y la secretaría técnica a su cargo se negaban a reconocer el resultado de la votación sobre el uso del presupuesto del TEPJF. La secretaría técnica se negó a entregar el acta de la sesión del 28 de enero y omitió señalar la votación sobre la asignación de recursos.4. El 9 de marzo, la magistrada Janine Otálora y los magistrados Rodríguez Mondragón e Infante González se dirigieron a los consejeros de esa Comisión para informar que no fueron consultados para la elaboración del comunicado ni lo ahí expresado aprobado por el pleno.6. El mismo 9 de marzo, los magistrados Fuentes Barrera, quien forma parte de la Comisión de Administración, y De la Mata Pizaña dirigieron un oficio a los consejeros de la Judicatura en el que se deslindaron de lo expresado en el comunicado de respuesta del Tribunal.Y así el TEPJF solo para retratar la crisis.

RETALES

1. GASOLINA.- Hace un año, el 20 de marzo de 2020, el presidente dijo que en su gobierno no había subido la gasolina. Que había creado un impuesto para que siguiera valiendo 20 pesos, pero que decidió bajarla para atemperar la crisis económica. Entonces el litro de magna estaba a 16.65, y el de Premium a 17.97. Ayer superó los precios del gasolinazo de enero de 2017: la Magna a 20.85 y la Premium a 22.65;

2. CAÍDA.- Las ventas de la ANTAD tuvieron el peor febrero desde que se tiene registro, 1.5 por ciento, que, sin embargo representa una recuperación de enero cuando el desplome llegó a 8.2 por ciento; y

3. ENCUESTA.- En silencio Morena levanta la segunda encuesta para su candidato al gobierno de Guerrero. Con Salgado Macedonio, a quien el presidente volvió a defender ayer, y están la senadora Néstora Salgado, Beatriz Mojica y Adela Román, alcaldesa con licencia de Acapulco. Las señales confirman al toro sin cerca, a menos que López Obrador nos sorprenda con un vuelco, que no es lo suyo.

Nos vemos mañana, pero en privado.