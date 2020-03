La maniobra en la mañanera

Todo dura y es bueno hasta que se acaba y deja de serlo. Florestán.

Siempre he sostenido que la mañanera es la principal herramienta de gobierno del presidente López Obrador, un ejercicio único en el mundo.

Pero también tengo claro que como todo quehacer de gobierno tiene un desgaste natural.

Y la mañanera, no puede ser la excepción, como se documentó ayer, en la número 316 de estos 460 días de gobierno, cuando la noticia era al reproche al presidente por haber anunciado el lunes como el inicio la venta de los billetes del primer sorteo alusivo al avión presidencial, coincidiendo con la fecha del nueve nadie se mueve, eje central del movimiento contra la violencia a las mujeres.

Sobre esto, el presidente recurrió a un atenuante, como agravante: Ni me di cuenta, ni tenía en la mente que el lunes era el día 9 del paro que promueve el movimiento feminista, lo que deja ver su distancia.

Hasta ahí, esa era la nota, el presidente no tenía esa fecha en la mente, lo que se alteró cuando el representante del diario digital -¿usted lo conoce?- Marco Antonio Olvera mal leyó un texto de dos minutos exigiéndole una investigación fiscal a periodistas, analistas y políticos, que dijo, apoyan con dinero el movimiento de las mujeres.

En al atril se encontraba el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien respondió impecable: Yo lo que veo para el tema del 9 de marzo, es un ejercicio de libertad de expresión. Creo que la política del presidente ha sido muy clara al respecto, hay absoluto respeto a la libertad de expresión en un Estado democrático como el que se construye día a día en este país, con lo que además hizo el quite de oro a López Obrador,

Quiero apuntar lo que no se sabe: Olvera fue encargado de medios de René Bejarano, y ocupa el tercer lugar del top ten de las preguntas mañaneras al presidente, solo después del llamado Lord Molécula, que ocupa el primer lugar.

Al terminar, Frida Guerrera, encaró a Olvera, pero ya habían logrado lo que querían: disolver la nota de que el presidente no lo traía en la mente la fecha, por el choque entre el lector oficial, la luchadora social y los medios que ellos descalifican como, tradicionales.

RETALES

1. PRIVADOS.- Rocío Nalhe me anunció ayer que están abiertas las puertas de Pemex para la inversión privada via el esquema de asociaciones, no de los farm outs y que Dos Bocas estará terminada en tiempo y presupuesto;

2. SALUD.- Falso que el general Audemaro Martínez Zapata se encuentre delicado de salud en el Hospital Militar. El general es director del Centro Nacional de Inteligencia, antes Cisen; y

3. ACKERMAN.- Por la personalidad y la militancia de John Ackerman se ha sobrevaluado su influencia como integrante del comité de siete, que analizará a los más de 300 aspirantes a ser consejeros del INE e integrará los cuatro grupos de cinco nombres que los diputados aprobarían por mayoría calificada o los insacularán.

Nos vemos mañana, pero en privado.