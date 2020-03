La marcha del domingo y el presidente

¿A cómo está el tipo de cambio del madrazo? Florestán.

El domingo seremos testigos de las mayores manifestaciones desde los días del 68.

Me refiero a las marchas que se han convocado para ese día con motivo del Día Internacional de la Mujer, contra la violencia y discriminación histórica que han sufrido dentro y fuera de sus casas, por conocidos y desconocidos, por familiares y por otros, siempre delincuentes que han tenido un común denominador y motor que ha sido, y es, la impunidad.

El domingo en las calles, puede ser un parteaguas del gobierno del presidente López Obrador que nunca aceptó que no era un movimiento en su contra, sino a favor de las mujeres, sus derechos, garantías, seguridad e igualdad.

No sé en qué momento, no lo leyó bien, pero él mismo lo transformó en contra de su gobierno al acusar a los conservadores y opositores de estar detrás, como ha sostenido reiteradamente y no mostrar empatía alguna con millones de mujeres que votaron por él.

Y me llama mucho la atención porque él entiende como nadie la protesta callejera que había desaparecido desde que llegó al gobierno y se acabaron las marchas políticas.

No me alejo de la realidad si digo que López Obrador llegó a Palacio Nacional desde la calle.

Desde los años noventa con los plantones en el Zócalo, con las marchas por el desafuero con el que Vicente Fox intentó en vano eliminarlo de la sucesión presidencial, de la toma del corredor Zócalo-Reforma en el otoño de 2006, tras lo que llama el fraude electoral. Debo recordar sus mítines en la misma plaza que arrebató a los demás opositores y al gobierno, y que retuvo la noche del 1 de julio de 2018 y en la que ha celebrado sus fechas importantes y a la que regresará en los cuatro informes presidenciales anunciados para este año.

No sé si el hecho de que un sector que no controla, las mujeres, utilice la calle, le haya provocado el conflicto que no existía.

Yo le doy más peso a la marcha del domingo que al paro del lunes porque uno es presencia y el otro ausencia.

RETALES

1. RIESGO.- El bloqueo a al ferrocarril en Michoacán puede provocar una crisis en la ciudad de México, pues por esa vía traen el cloro desde Veracruz, para el agua que surte al Valle de México. Y todo en el silencio del gobierno capitalino;

2. TASA.- La FED bajó sus tasas medio punto y fuera de calendario por primera vez desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, que es lo que derrumbó a los mercados. Aquí la junta de gobierno del Banco de México se reúne el próxima día 26 y antes de esa fecha no habrá cambios. Y los expertos me dicen que de recortar, si recorta, sería máximo un cuarto de punto; y

3. CRISIS.- De acuerdo con revisiones del Consejo de la Judicatura Federal, que presidente Arturo Zaldívar, como presidente de la Corte, las dos entidades con la mayor corrupción judicial local son la Ciudad de México y Jalisco.

Nos vemos el martes, pero en privado.