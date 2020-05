La maroma sanitaria en el Congreso

Los gobiernos siempre han usado el recurso de comparar al país con los peores al no poder estar entre los mejores. Florestán.

El jueves 23, el presidente López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados, para ampliar sus facultades para redireccionar el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que ya está previsto en la ley correspondiente, lo que tenía asegurado al necesitar una mayoría simple que la tiene sobrada en ambas cámaras.

Se acercaba el fin de este periodo, el 30 de abril, y Mario Delgado, coordinador de Morena y presidente de Jucopo, planteó un periodo ordinario el martes 5 de abril, hoy.

Lo que pasa es que no les salieron las cuentas.

La Permanente se instalaba, como se instaló, el viernes y desde la víspera la bancada oficial daba por resuelto el asunto: citaría el mismo día al extraordinario del martes en el que aprobarían la iniciativa presidencial sin mayor trámite.

Pero les hablaba de las cuentas que no vieron: la Permanente se integra por 37 legisladores, Morena y rémoras suman 24, la oposición los trece restantes, y no alcanzaba la mayoría calificada de 25 para convocar al extraordinario. Les faltaba un voto que, alguien allí, comentó que lo sacarían de la oposición, siempre, dijo, sobran los Judas.

Pero resulta que este frente opositor operó como tal, no cedió el voto, no hubo Judas por lo que el bloque oficial, ante la resistencia, le dio una maroma sanitaria al caso: la presidenta del Senado, y de la Permanente, Mónica Fernández, se reunió con Delgado y al salir dijeron que por recomendación del doctor López Gatell, se suspendía el periodo extraordinario por razones sanitaria, lo que fue, reitero, una maroma, pues el fondo es que no tenían los votos para convocarlo.

Y se fueron por la sanitaria.

Así fue la historia de esta maroma, para que no le digan, para que no le cuenten.

RETALES

1. LEGALIDAD.- Como le había adelantado, la Corte dará palo a Jaime Bonilla con su aspiración de gobernar cinco años Baja California, y no los cinco por los que fue electo. El lunes se sube el caso al pleno de la Corte y el proyecto del ministro Fernando Franco viene en ese sentido: dos años. Veremos como vota cada ministro;

2. CURVA.- Nadie puede asegurar que mañana sea el pico de la curva del COVID-19. Anoche iban 24 mil 905 casos y dos mil 271 muertos, por lo que la escalada seguirá y pospondrán la fecha de dicho pico. Con esos números es imposible revertir la línea ascendente a partir del jueves; y

3. SUBASTA.- El domingo, en plena contingencia, se llevó a cabo la subasta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Los Pinos. De los más de 250 participantes, solo quince entraron al salón y un hombre sentado en la segunda fila adquirió la residencia de Amado Carrillo en el Pedregal, decomisada hace 20 años. El misterioso participante ofreció la base de 49 millones de pesos, nadie ofreció más, se la adjudicaron y se fue.

Nos vemos mañana, pero en privado.