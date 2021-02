La pandemia inmune a los discursos

No les gusta planear temas de crisis. Dejan que estallen. Florestán.

Una expresión, otra, de que el manejo de la pandemia en México no es un ejemplo mundial, es el número de integrantes del primer círculo de gobierno infectados, y uno de ellos, el titular de marina, dos veces, lo que acaba el mito de que el contagio crea inmunidad, como declaró el propio presidente López Obrador al reaparecer recuperado del golpe del virus y argumentar una vez más porqué no usará cubrebocas: ya me dio, ya no contagio.

Y paso revista: Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; Rocío Nahle, de Energía; Arturo Herrera, Hacienda; Rosa Icela Rodríguez, Seguridad, Jorge Arganis, SCT; Víctor Villalobos, Agricultura; el general Luis Cresencio Sandoval, Sedena, y el almirante José Rafael Ojeda, Marina, dos veces. Y agrego al subsecretario Hugo López-Gatell, al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer y al vocero, Jesús Ramírez. A Raquel Buenrostro, del SAT; Zoe Robledo, IMSS; Ricardo Sheffield, Profeco. Y añado a Claudia Sheinbaum.

Esto a ese nivel.

En el México real, anoche se reportaron mil seis muertes, para sumar 182 mil 815, y ocho mil 642 infectados y llegar a dos millones 60 mil 908 casos acumulados.

A nivel mundial México es el tercer país con el mayor número de muertos, tiene el peor índice de letalidad, 8.5 por ciento, la media es dos por ciento, y la cifra más alta en decesos de personal sanitario, tres mil 200, y de infectados, 160 mil, de acuerdo a las últimas cifras que dieron y luego callaron.

Apenas el martes, el presidente López Obrador dijo: Estados Unidos está peor, y es cierto, pero ¿qué consuelo es ese?

El hecho es que por más que diga que ya vamos de salida, después de haberlo repetido 39 veces en la mañanera, la realidad es necia y la pandemia no se resolverá con voluntarismo, sino con vacunas, que ya comenzaron a aplicar.

RETALES

1. DESAFUERO.- Es muy difícil separar el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del tema electoral porque estamos en plena temporada electoral, y por la forma en que Morena filtró la solicitud de la FGR, el martes. De todos modos Alejandro Gertz Manero es el factor de que no será así, aunque el presidente lo haya llevado a la mañanera a dar la información, lo debía haber sido en la misma fiscalía;

2. ¿AHORRO?- El gobierno dio a conocer que en dos años ha hecho ahorros presupuestarios por nueve mil 597 millones de pesos, que equivale a la mitad de lo que gasta en los Servidores de la Nación; y

3. INTACTA.- Como les dijo el presidente, los diputados de Morena y rémoras aprobaron su iniciativa preferencial para reformar la Ley de la Industria Eléctrica por 289 votos a favor y 152 en contra. La oposición presentó 448 reservas que fueron desechadas después de pasar por la tribuna 120 oradores. Ahora el Senado hará lo mismo.

Nos vemos mañana, pero en privado.