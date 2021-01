La pinche realidad no cede

Esperanza, paciencia y verdad, bienes escasos en la pandemia. Florestán.

A pesar de los deseos de todos y del discurso oficial de que estamos saliendo de la pandemia, de que ya se aplanó la curva y que ya se domó, lo que reiteró el martes el presidente al sostener que Estamos nosotros y advirtiendo que hay una disminución en contagios y deseamos que esta tendencia se mantenga, que vaya bajando, a pesar de todo eso, pues, la realidad, esa pinche realidad, no cede.

Ayer, después de cuatro días de máximos en contagios y muertes, se rompieron todas las marcas de la pandemia, el caso cero fue el 28 de febrero, al llegar a mil 803 muertes y a 22 mil 339 casos.

El reporte de anoche es el más grave que se ha dado. Por primera vez, en una sola jornada, se alcanzan máximos en contagios y fallecimientos. Los últimos tres días han superado los mil 500, ayer con el máximo de mil 803, para alcanzar 146 mil 174 muertes.

Y miércoles y jueves días que se rebasaron los veinte mil contagios, miércoles, veinte mil 548, y ayer 22 mil 339, para llegar a un millón 711 mil 283, cifras nunca imaginadas desde ese discurso oficial.

Ayer Joe Biden se refirió a la pandemia en Estados Unidos, y afirmó que allá va a empeorar antes de mejorar.

Aquí oficialmente todo el tiempo ha estado mejorando, cuando en realidad, ha ido empeorando. El presidente ha dicho ya estamos saliendo de la pandemia, 39 veces; ya se aplanó la curva, 29; ya se domó, 17, cuando los muertos y casos, la pinche realidad, dicen que ni estamos saliendo de la pandemia, ni que ya se aplanó la curva, ni que ya se domó.

Que estamos en el peor momento de la crisis y que, aquí como en Estados Unidos, antes de mejorar, va a empeorar, como ha empeorado día a día, y seguirá, por encima del discurso oficial que a la pandemia le hace lo que el viento a Juárez, para citar a un clásico actual.

RETALES

1. TARJETA.- Gerardo Fernández Noroña dijo que no acatará el fallo del Tribunal Electoral que lo acusa de haber cometido violencia de género contra la diputada del PAN, Adriana Dávila. Dijo que es una campaña en su contra. De no acatarlo, como dice que no lo hará, le impedirán volver a ser candidato, como quiere;

2. VACUNAS.- La vacuna Astra-Zéneca, apoyada por la fundación Carlos Slim, estará lista para distribuirla más a principios de abril que a finales de marzo. Solo queda la Pfizer, que el martes reanuda entregas. Con Moderna, son las únicas que han cumplido la fase tres. Pero el abasto va para largo. Imposible cumplir solo con Pfizer las metas del primer trimestre; y

3. MORENOS.- Uno de los peores pleitos en Morena será por la alcaldía de Cuauhtémoc. La diputada Dolores Padierna quiere ser la nueva titular, con el apoyo de su esposo René Bejarano, una fuerza real en la zona. Pero el actual alcalde, Néstor Núñez, quiere repetir, Padierna ya fue delegada ahí. Se darán con todo.

Nos vemos el martes, pero en privado.