La repetida tentación de alargar los cargos

Hay palabras que cada día se vacían más. Florestán.

Pues si nos vamos a lo que dice la ley, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados hizo todo para impedir que se rotara la presidencia de su Mesa Directiva, a pesar de lo que se había dicho y asegurado: que sería para un legislador de Acción Nacional, porque legalmente es obligatorio rotarla.

En ese sentido, el primer paso lo dio Morena al aceptar la iniciativa de su compañera Dolores Padierna para eliminar de la ley la esa limitación de un año para ocupar ese alto cargo y ampliarlo a tres, es decir, a la legislatura completa.

Esa propuesta fue descalificada pero cumplió su proceso legislativo de pasar a comisiones para ser dictaminada y de ahí al pleno, esta semana, para ser aprobada con la mayoría simple que Morena rebasa sobradamente y quedarse con esa hasta el uno de septiembre de 2021. Y de ganar entonces, hasta 2024.

Pero esa iniciativa fue desactivada por las declaraciones de su coordinador, Mario Delgado, en el sentido de que en dicha rotación, se haría conforme a lo legal y no habría agandalle. Un día antes de la sesión previa para votarla, ante sus legisladores, el propio presidente López Obrador les dejó claro el mensaje, recuérdese que estaba en carne viva el conflicto Martí Batres-Ricardo Monreal por el mismo tema pero en el Senado: para la rotación de las mesas legislativas, nada fuera de la ley, y la ley dice que Morena no podía repetir y se fue por el plan B: no alcanzar esas dos terceras partes para mantener a Porfirio Muñoz Ledo hasta el 5 de septiembre.

Ahora tienen de plazo hasta el jueves para resolverlo lo que ya tienen listo: una reforma legal que se presentaría y votaría hoy, seguramente la de Padierna, para que Morena mantenga la presidencia por tres años y, a la luz de la alternancia de género, sea ella misma la que releve a Muñoz Ledo.

Es decir, vuelve a asomar, como con la Ley Bonilla, esa debilidad por alargar los plazos legales en los cargos públicos, donde hacen los primeros intentos.

RETALES

1. NÚMEROS.- En la votación para la rotación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes de la mayoría calificada, de acuerdo a los presentes que votaron, era 280. Morena y aliados sumaron 260 y la oposición 169. Esto no quiere decir que haya perdido esa condición mayoritaria, sino que faltaron 33 integrantes de su bancada;

2. DESFILE.- Será la Guardia Nacional la descubierta del primer desfile militar de la Independencia que le toque encabezar a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República desde el balcón central de Palacio Nacional. Y él decidirá si utiliza la banda presidencial o no, ya que en el reglamento no lo señala;

3. ATRÁS.- Algo sucedió pero de última hora el presidente decidió no presentar como iniciativa preferente, a la que el Ejecutivo tiene derecho al inicio de cada período ordinario y la de amnistía quedó para mejor, o peor, momento.

Nos vemos mañana, pero en privado.