Las cabezas y los otros datos (5-1)

Deben extrañar lo que veían al mirarse, si es que lo recuerdan. Florestán.

Ayer lunes, en el inicio de semana, el presidente López Obrador debió sentir algo parecido a lo que yo registré cuando Jesús Ramírez le pasó el resumen de las primeras planas, notas principales que niegan el discurso oficial de que vamos muy bien, ¡re-que-te-bién!

MILENIO: Automotrices culpan a Aduanas de pérdidas con las nuevas reglas.

EL UNIVERSAL: Ganan líneas de bajo costo de EU en México por degradación aérea. El gobierno no invierte para recuperar la categoría Uno.

EXCELSIOR: Necesitan empleos 14.5 millones de mexicanos. El déficit de trabajo se mantiene arriba del nivel prepandemia

REFORMA: Admite BIRMEX fracaso. Falla en repartir medicinas. Lo justifica por la complejidad y falta de recursos.

LA JORNADA, en su cintillo: Temporal en Sonora incomunica varias regiones. Él había estado el día anterior en ese estado y no hubo una palabra, ni una visita ni una alusión al desastre.

EL HERALDO: Disminuye flujo de agua compartida en la frontera

LA CRÓNICA: Perdieron Seguro Popular y ahora gastan más en mantener su salud.

EL SOL DE MÉXICO: Kilo de tortilla hasta en 30 pesos.

24 Horas: Exige IP parar y no minimizar la violencia.

Y así.

Por supuesto que desdeñó la información, pero le fue más leve que a mí que tuve que cargar, también en las primeras planas, con la tercera derrota consecutiva de los Pumas, ahora 5-1 y en CU, lo que ya fue demasiado.

Y yo, a diferencia suya, para el caso, sin sus otros datos, que deben ayudar a sobrellevar la realidad que uno quiere negar,

¡Caraxo! que diría Gil Gamés.

RETALES

1. SENSATEZ.- El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, acabó ayer con el aprovechamiento de su nombre y declaró que no está en el juego por la sucesión presidencial, ni por el uso de su nombre por parte de viejos políticos, digo yo, para reposicionarse a través de su posible candidatura en 2024;

2. DESMARQUE.- Omar García Harfuch, rechazó las acusaciones del fiscal federal en el proceso a Jesús Murillo Karam, que lo señaló como partícipe de una reunión en Iguala para afinar la verdad histórica sobre los 43 normalistas desaparecidos en Iguala. Claudia Sheinbaum dio la cara por él. Pero su jefe dijo que un juez decidiría. El presidente no lo mencionó por su nombre cuando sobrevivió al atentado del 14 de junio de 2021, en el que le dispararon 414 tiros, ni le llamó por teléfono; y

3. FRÍVOLO.- Ricardo Sheffield, en su afán de halagar al presidente, fue un frívolo ayer cuando para acusar de los retrasos a pilotos y sobrecargos de Aeroméxico, dijo: me imagino, no tengo la prueba, se dice en los pasillos, que inventan contagios de Covid para no volar. ¿De verdad vamos a hacer valer los me imagino, los no tengo la prueba, los se dice en los pasillos, como argumentos de un procurador, aunque sea del consumidor? ¡Cuidado!

Nos vemos mañana, pero en privado.