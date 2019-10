Las causas graves

El líder no crea la realidad, ésta lo crea a él. Florestán

Por ley, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, no puede renunciar a menos que sea por una causa grave, que coloca como su elemento esencial.

En el escrito de renuncia que Eduardo Medina Mora dirigió el jueves al presidente de la República, no incluye ninguna causa, ni leve ni grave, lo que especialistas consultados apuntan que se subsana con la aceptación presidencial, que supone la existencia de esa causal.

En estas condiciones, el jefe del Ejecutivo envió el documento al Senado para que hoy se presente directamente al pleno toda vez que Medina Mora informó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, que no quiere comparecer para ampliar sus motivos y que es su deseo que esa instancia proceda de inmediato a resolver.

Para los legos, nos queda la duda de la falta de claridad pública de la causa grave que provocó la renuncia, pero para un reportero basta con recuperar la declaración, el viernes en Baja California, del titular de la Oficina de Inteligencia Financiera, UIF, de la secretaría Hacienda, Santiago Nieto con quien el presidente López Obrador habló de este tema, según reconoció en su mañanera.

Nieto dijo que Medina Mora había sido denunciado por la UIF ante la Fiscalía General de la República, por supuesto lavado de dinero.

Y luego se preguntó ¿Qué no me gusta de Medina Mora como ministro de la Corte? Y se respondió:

No me gusta su jurisprudencia que cercenó una buena parte de las atribuciones de la UIF y mucho menos el porqué de esa jurisprudencia: proteger a grupos o a personas relacionadas con el gobierno anterior, lo que me parece que no es función de los ministros.

Y con esto, Nieto reveló la causa grave, según la UIF, de la renuncia de Medina Mora, que validó el presidente al aceptarla y enviarla al Senado para consumarla y abrir el plazo del envío de la terna de la que saldrá la ministra, o ministro, once, que cubra la actual vacante del pleno de la Corte.

1. CABILDEO.- El presidente López Obrador recibió al Consejo Mexicano de Negocios que le planteó el caso del etiquetado de bebidas sin alcohol y comida chatarra y, comentaron en privado, que también el tema de la tipificación del fraude fiscal como delincuencia organizada y simultánea extinción. Pero nada dijeron en público;

2. REFORMÓN.- El subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio ya adelantó la súper reforma fiscal para el 2022 que tiene como prioridad elevar los ingresos. No será antes porque el compromiso presidencial de no hacer las grandes reformas hasta la segunda parte de su gobierno; y

3. LIBRE.- Las negociaciones con los taxistas que ayer estrangularon la Ciudad, se desarrollaron en la oficina del subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, con ciertos acuerdos. Pero horas más tarde seguía el bloqueo en Reforma.

Nos vemos mañana, pero en privado.