Las mentiras en la mañanera

No usar el talento es el peor modo de abusar de él. Florestán.

Con total impunidad y llevando como testigo al presidente de la República, la vocera de su vocero puso en el paredón del salón Tesorería a El Universal y un grupo de periodistas, entre los que me colocó en primer lugar, diciendo que la carta de la Secretaría de Educación Pública pidiendo la firma de los padres de familia como responsables de la salud de sus hijos en el regreso a clases, era fake, pírata, inventada por medios y comentaristas y que se hizo pasar por un documento oficial, a pesar de que la SEP advirtió que era falsa y ninguno lo desmintió.

Y resulta, presidente, que todo eso es mentira. La circular de la SEP sí existió, y nunca la desmintió, como lo reconfirmó ayer su titular a Danielle D´Iturbide: La carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso seguro a clases presenciales ha quedado cancelada y fuera el decálogo presentado por la dependencia. Algunos secretarios me dijeron, ¿sabe qué, maestra? Vemos que como que está causando un poco de inquietud esa carta. Lo valoramos y la cancelamos, dijo, pero nunca la desmintió como ayer, delante de usted, afirmó falsamente ya sabe quién

Entonces, presidente, que no nos digan, que no le cuenten, que no mientan y que no calumnien: la carta de la SEP, existió, no es falsa, ni fake, ni pirata, como afirmó la vocera de su vocero.

¿Recuerda aquello de que no mienten…?

Pues ayer mintieron, y delante de usted.

RETALES

1. PICO.- México vivió ayer la peor jornada de contagios de toda la pandemia, 28 mil 953, justo al día siguiente de que ante el presidente, Hugo López-Gatell afirmara que llevamos dos semanas a la baja en contagios. Y las muertes llegaron casi a 940, niveles promedio de enero. La realidad siempre matará al discurso, falso;

2. ATAQUE.- Le comentaba hace unos días que el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, uno de los economistas más sólidos y reconocidos, propuesto por López Obrador para ese cargo, corrigió su declaración de usar la dotación extraordinarias del FMI al Banco de México, para pagar la deuda externa. Ayer lo tachó de ultratecnócrata y le respondió, sobrio: En democracia, el disenso no siempre es confrontación. La deliberación pública siempre será bienvenida. Ya no se le puede contradecir. E irá por las reservas, 193 mil millones de dólares. Lo anunció ayer; y

3. LÍNEA.- Desesperados, morenistas y rémoras en la Permanente no alcanzaron la mayoría calificada para el período extraordinario, mañana, y aprobar la Ley de Revocación de Mandato. Les faltó un voto, tuvieron 23 y necesitaban 24. Pero, contra la ley, repusieron el proceso y anoche, en comisiones convocaron otra vez a la Permanente, hoy, para sacar el extraordinario para mañana, reponer la votación que perdieron y tratar de aprobarle al presidente la ley que quiere. A sus órdenes.

Nos vemos mañana, pero en privado.