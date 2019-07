Las razones de Urzúa y de AMLO

A veces el depredador acaba con el emprendedor. Es lo suyo. Florestán.

Proceso publicó el domingo una extraordinaria entrevista con Carlos Urzúa tras su renuncia como secretario de Hacienda.

Sus declaraciones dan forma, nombres y detalles a las graves razones de su dimisión: muchas discrepancias (con el presidente López Obrador) en materia económica, que toda política económica debe realizarse con base en la eficiencia cuidando los diversos efectos que pueda tener, la imposición de funcionarios sin conocimiento de la Hacienda Pública por personajes influyentes del gobierno con un patente conflicto de intereses que en la entrevista puso nombre: Alfonso Romo. ¿Cómo un hombre así acabó no solo siendo amigo de López Obrador sino incluso su jefe de la Oficina de la Presidencia?, se preguntó.

También pone nombre a sus diferencias como titular de Hacienda, que son extendidas: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción de Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya; el Plan de Negocios de Pemex y el conflicto judicial de Manuel Bartlett con los constructores de gasoductos.

No mencionó el factor que el presidente apuntó como la gota que derramó su vaso de agua: el contenido del Plan Nacional de Desarrollo: No entendió que este es un cambio de régimen, podríamos decir que es una ruptura, que él no entendió. Su texto era una concepción todavía con inercial neoliberal y había que marcar la diferencia. Y que él tuvo que escribir la segunda versión, la pública.

Así se ventiló sanamente lo que siempre fue secreto, chisme y engaño en los ceses: por razones de salud, por así convenir a mis intereses, por motivos personales.

Qué bueno que Urzúa escribió ese texto de renuncia-denuncia, qué bueno que López Obrador respondió y qué mejor que la entrevista del exsecretario de Hacienda.

El remate sería que los involucrados dieran su versión, lo que no harán.

RETALES

1. ERROR.- El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Jesús Orta, mensajeó al periodista Carlos Jiménez a las 23,57 del sábado: Síguete pasando de lanza conmigo. No es juego. El reportero le respondió: ¿Por qué dice eso señor secretario? No entiendo. A las 07:08, contestó: Fue una confusión, una disculpa. ¿Una confusión a la medianoche, una disculpa a la mañana siguiente? ¿Para quién era entonces la advertencia?;

2. ENGAÑO.- Los evangélicos de Confratermice, a través de su dirigente Aruro Favela anunció que tiene siete mil iglesias y que van a repartir diez mil cartillas morales, es decir, tres por templo. Ni el esfuerzo; y

3. OPORTUNIDAD.- El fin de semana, el presidente dijo que los funcionarios corruptos se irían al bote, mensaje a su ex superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, quien renunció y es en medio de acusaciones de corrupción en la venta de medicinas al sector público y es investigado por la secretaría de la Función Pública.

Nos vemos mañana, pero en privado.