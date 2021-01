Las vacunas, la incertidumbre

No es que saque lo mejor de mí, es que él saca lo peor de sí mismo. Florestán.

México, como gran parte del mundo, vive hoy en la incertidumbre del abastecimiento de las vacunas contra el coronavirus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ayer le contaba el desastre de Alemania, modelo de orden y eficacia, que solo ha podido vacunar al dos por ciento de su población, entre 85 y 87 millones de habitantes, por la burocracia y falta de vacunas. El gobierno italiano cayó por esas mismas razones y la Unión Europea no ha podido resolver el problema. La falta de abasto.

Por eso me quiero referir al caso mexicano, en el pico más alto de la crisis. Ayer fue el tercer peor día en muertes con mil 623, para rebasar las 153 mil y los contagios se mantuvieron en la franja más alta, 17 mil 944, para cruzar el millón 800 mil.

Hoy, en lo peor de este flagelo, vivimos la incertidumbre de las vacunas que desde diciembre se nos aseguró abastecimiento y aplicación universal y gratuita.

En estos momentos desconocemos las cuentas y la garantía de suministro.

Se ha dicho que Pfizer reanudará las entregas el día 15, Astra-Zéneca comenzará a surtir en abril y Moderna, las tres aprobadas por Cofepris, no llegará por cara.

Pero de repente, en una llamada entre los presidentes López Obrador y Putin, el lunes, éste ofreció 24 millones de dosis de la cuestionada Sputnik-V que científicamente se mantiene en protocolo de investigación por no haber acreditado aún el cumplimiento de la fase tres.

El 11 de agosto, el subsecretario López-Gatell, dijo que no sería ético por razones de bioseguridad, usar una vacuna, como la Sputnik-V, que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de la Fase Tres. El martes anunció que COFEPRIS la aprobará.

Y pregunto: ¿Cuántas vacunas tiene aseguradas hoy el gobierno de México y para cuándo su entrega y aplicación?

Es la incertidumbre.

RETALES

1. CARLOS.- Carlos Slim Helu, como informó el lunes Carlos su hijo y ayer ratificó su yerno Arturo Elías, permanece ingresado en el Instituto Nacional de Nutrición, orgullo de los institutos de Salud de México. El ingeniero está muy bien, animado, fuerte y en vías de recuperación. Que así sea;

2, CANDIDATO.- Mientras las legisladoras de Morena se oponen a que Félix Salgado Macedonio sea su candidato al gobierno de Guerrero y las cuatroteístas abanderan la lucha a favor de las mujeres y en contra la violencia, en lo que las apoyo totalmente, Mario Delgado y Morena se mantienen ajenos y ungirán el domingo al Toro Sin Cerca, como su candidato al gobierno de Guerrero. ¿Qué pensará el presidente?; y

3. HANK.- Jorge Hank, se reiteró priista, pero dijo no me llamaron a esta guerra, la candidatura al gobierno de Baja California, y tampoco me iba a convertir en mujer. Será candidato de los mercenarios del PES, los confesionales del Partido Encuentro Solidario. ¿Quién da más en otros estados?

Nos vemos mañana, pero en privado.