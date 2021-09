Le toca mover al presidente

Para algunos, todo lo que no sea perfecto será un desastre. Florestán.

El martes, al celebrar el nombramiento de su amigo y paisano, Adán Augusto López, como nuevo secretario de Gobernación, el presidente detalló sus responsabilidades:

Adán me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos: la relación con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia, y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo. Las nuevas iniciativas de reforma que vamos a enviar.

Por la tarde se dio como un hecho que Julio Scherer, su hombre de confianza, principal operador en todos los frentes, confidente y compañero de proyecto desde el inicio, había presentado la renuncia como consejero Jurídico de la Presidencia, y que se la habría aceptado ante lo tajante de la dimisión.

Así corrió en redes, saltó a los noticieros nocturnos de televisión y a las primeras planas de todos los periódicos sin que nadie del gobierno confirmara, pero tampoco desmintiera.

Ayer por la mañana, en el salón de los escudos de Palacio Nacional, el que eligió López Obrador para su informe, había un lugar vacío, el de Scherer, que fue el último en llegar. Lo ocupó discretamente, pero todos los ojos se clavaron en él. ¿Y la renuncia?

El vocero Jesús Ramírez dijo que eran rumores publicados en la prensa.

En la mañanera de hoy el tema es inevitable y el presidente tendrá que definir.

La salida de Scherer sería una pérdida irreparable para su operación política y la gestión y equilibrios al interior de su gobierno.

Le toca mover a López Obrador.

RETALES

1. MENSAJE.- La gente dejó pasar ayer, los datos del informe presidencial, como en todos los informes, pero se quedó con el mensaje que López Obrador sabe manejar: Estoy seguro que la gente va a votar porque continúe mi periodo constitucional. Desde luego, no solo es lo único que necesito para cumplir misión. Falta lo que diga la naturaleza, la ciencia y el creador. No podemos ser soberbios (…) Cuando esté entregando la banda presidencial solo diré a los cuatro vientos: misión cumplida, me voy para Palenque. Les dejo mi corazón. Y los treinta del salón le aplaudieron;

2. REALIDAD.- Cuando el presidente celebraba en el informe el éxito de su plan contra el covid y la baja de muertes, la realidad lo rebatió: Ayer México registró la cifra más alta de muertes en esta oleada, rebasando por primera vez el millar: mil 177, lo que no se veía desde los picos de enero-marzo, lo que ya advertía la Organización Panamericana de la Salud; y

3. RELEVO.- El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación elegirá hoy a su nuevo presidente, al vencer el plazo que se dio el interino Felipe Fuentes Barrera, electo el pasado día 10, Los magistrados podrán elegir a cualquiera de ellos.

Nos vemos mañana, pero en privado.