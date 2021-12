Lo embarcaron con lo del tren

Que estamos “desatados”, acusa el presidente y es que en una democracia nadie debe estar atado. Florestán.



El domingo, el presidente López Obrador hizo una gira ferrocarrilera sin reporteros, del tren elevado Toluca-México, abandonado en 2017 y que él inaugurará en 2023, al de Lechería-aeropuerto Felipe Ángeles.

En el video que grabó el subsecretario Jorge Nuño a bordo del tren 2501 de Ferromex, integrado por tres vagones y una máquina, él aparece en primer cuadro acompañado, a la derecha, de su esposa Beatriz, detrás de ellos los secretarios de Defensa y Comunicaciones. A su izquierda Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfredo del Mazo; atrás al general Ricardo Vallejo, encargado de la obra, y Jéssica Solano, de su ayudantía.

Y López Obrador dice:

Estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto general Felipe Angeles. Miren, vamos en el tren y aquí me acompaña mi asesora –y señala a su esposa a la que le gana la risa- el gobernador del Estado de México y la jefa de Gobierno, el general Vallejo, el actual estado mayor –y apunta a Jéssica, lo que todos celebran con otra carcajada- el general secretario, el secretario de Comunicaciones. Todo esto –apunta a la ventanilla del lado derecho- es el aeropuerto (Felipe Angeles). Se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista. Un abrazo.

Y justo cuando señala por la ventanilla, la imagen del aeropuerto Felipe Ángeles, desaparece sin explicación alguna.

Lo cierto es que hoy no hay ningún tren que lleve de Buenavista a dicho aeropuerto. El interurbano solo llega a Lechería de donde se conectará a dicha terminal aérea. La obra no ha iniciado y llevará dos años por lo que no pudo hacer ese recorrido.

Lo embarcaron y nadie le dijo.

RETALES

1. SEÑALES.- Morena celebró como mundial que su candidata, Rosa Elena Jiménez, ganara la extraordinaria para ocupar la vacante senatorial que dejó el gobernador, Miguel Ángel Navarro. El PAN, que gobernó ese estado hasta hace unos meses, quedó en quinto lugar, que documenta su debacle. Apenas votó el 14 por ciento del electorado. Celebran el triunfo y callan ante el abstencionismo;

2. PANISTAS.- El gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, me confirmó ayer que sí llamó rajón al presidente de su partido, Marko Cortés, por cambiar la forma de elegir candidato. Y aceptó que lo de Cortés no es ganar elecciones, las ha perdido todas desde 2018, ni cumplir con su palabra; y

3. CESIÓN.- El gobierno de López Obrador aceptó el programa Quédate en México, por el cual los migrantes no mexicanos que soliciten asilo en Estados Unidos, permanecerán en México los meses que tarde la decisión judicial de dárselas o no. Son decenas de miles de migrantes que se hacinarán en las ciudades fronterizas mexicanas sin ningún apoyo de gobierno de Estados Unidos ni del de López Obrador, que deja esa carga a estados y municipios.

Nos vemos mañana, pero en privado.