Los guardaditos que se echaron

Tienen tanto que ganar y yo tan poco que perder que ya gané. Florestán.

Antes de enviar el paquete económico 2021 al Congreso, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio a conocer que el año que viene sería el peor desde 1932 porque se habían acabado los guardaditos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hablaba básicamente de tres fuentes que dejó el anterior gobierno al 30 de noviembre de 2018, a las que le han pegado.

Primero, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, FEIP, que se creó en 2000. El gobierno de Felipe Calderón lo dejó con 17 mil millones de pesos y el de Enrique Peña Nieto con 280 mil millones. En 2019 se gastaron 112 mil millones de pesos y en éste, van por los restantes 166 mil millones.

El Fondo de Estabilización de Ingresos de la Entidades Federativas, FEIEF, se formó en 2006 con recursos del Fondo Mexicano del Petróleo y de los excedentes federales. Cuando cae el crecimiento económico, caen los ingresos y, por ende, caen las participaciones a estados y municipios. Este colchón era para compensar esas caídas. El 30 de noviembre de 2018 tenía 92 mil millones de pesos de los que en 2019 quedaban 60 mil millones y en diciembre estará en ceros porque con el desplome histórico del crecimiento, los ingresos seguirán cayendo y los recursos a los estados fluyendo.

Y por último los fideicomisos públicos para los que se cambiaron las leyes y reglamentos a fin de que Hacienda recoja fondos de los que no tienen estructura orgánica y así obtener otros 180 mil millones de pesos, instrumentos que algunos tienen deudas y compromisos que sus acreedores harán valer en tribunales.

En fin, que desde antes de esta crisis, el año pasado, le empezaron a pegar a los guardaditos.

Y por eso, dice Herrera, este será el peor año desde 1932.

O el peor de los peores, apunto.

RETALES

1. DESLINDE.- Mario Delgado dijo que su jefe político, ojo, es el presidente López Obrador y que no es el candidato de Marcelo Ebrard a la presidencia de Morena, que, sostuvo en un equivocado diagnóstico, no está en crisis. Y apunto: el presidente de la Jucopo no puede tener como jefe político al presidente, sí puede ser el candidato de Ebrard, como Ebrard es el suyo, y si Morena no está en crisis que me expliquen lo que es una crisis;

2. PROTOCOLO.- Y sí, contra la costumbre de siempre, los secretarios del gabinete que estuvieron en los balcones la noche del 15 llevaban cubrebocas: el general Luis Crescencio Sandoval, el almirante José Rafael Ojeda, Olga Sánchez Cordero, Alfonso Durazo, Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum siempre lo usa. ¡Ah si así hubiera sido desde el principio!; y

3. GRITO.- De lo que más se habla siempre de la noche del Grito es del vestido de la esposa del presidente en turno y he visto de todo en el correr de 52 gritos. El martes la señora Gutiérrez Müller iba vestida y arreglada para la ocasión. Discreta y elegante;

Nos vemos mañana pero en privado.