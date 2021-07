Los otros datos de la pandemia (I)

Si no se aprende en cabeza propia, menos en ajena. Florestán.

Este gobierno, el presidente López Obrador, se ha caracterizado por tener otros datos, cuando los de la realidad le incomodan.

Ayer hablé con el doctor en matemáticas por la UNAM, Arturo Erdely, un reconocido científico, quien me dio otros datos de la pandemia que rebasan las cifras oficiales, basadas en las mismas estadísticas gubernamentales.

Primero me dijo que no se puede hablar de una tercera ola, porque seguimos en la primera, en la del año pasado, que nunca dejó de serla, que no se domó ni bajó lo necesario para dejar de serlo. Y es que, me dijo, nunca hemos llegado a tener un control epidémico como algunos países de Europa, en el verano pasado.

Apuntó que a finales en mayo estuvimos cerca, pero vino el nuevo repunte por las campañas electorales esta necedad, subrayó, de intentar retornar a los niños a clases, el 7 de junio, que duró menos de dos semanas. Todo eso arruinó que pudiéramos haber llegado a obtener un control epidémico en verano.

Y que hoy estamos por encima del día más alto del año pasado que no rebasó los diez mil casos y que con base en los muestreos serológicos realizados en noviembre por el Instituto Nacional de Salud Pública, el 25 por ciento de la población, unos 31 millones de mexicanos, ya había tenido contacto con el virus, cuando oficialmente la cifra de contagios era de un millón, y que en la actualidad, con 2.6 millones de casos, el número ha aumenta al 62 por ciento de la población, 77.8 millones de personas.

Y ayer el mayor número de contagios, 13 mil 843, y de muertes, 341, de esta nueva marea, incontenible.

Mañana, la realidad de los muertos. Hay que multiplicarlos por 2.18.

RETALES

1. VIOLENCIA.- También el discurso de la violencia anda por otro lado. Ayer fue el octavo día de este gobierno en el que se rebasaron los cien homicidios dolosos, 103, para sumar 89 mil 869 en lo que va del régimen. En este año, al día de ayer, esos homicidios suman17 mil 848, que superan en dos por ciento los 17 mil 541 del año pasado en el mismo lapso. De mantenerse esta tendencia 2021 será el año con el mayor número de asesinatos, rebasando los 34 mil 498 de 2020;

2. LUCES.- Hugo López-Gatell dijo ayer que en lo que llama tercera oleada de covid, de llegar al semáforo rojo, no habrá cierres absolutos de lugares públicos porque la gente ya está cansada del confinamiento y por razones económicas. Entonces ¿para qué la paleta cromática del semáforo si todo va seguir igual?; y

3. PARQUE.- Claudia Sheinbaum inició la obra del parque temático Aztlán, en donde está la Feria de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. La calificó de un hito en la que se invertirán tres mil millones de pesos, cuando se trata de un negocio privado producto de una concesión no transparentada. Pero la saludaron ¡pre-si-den-ta… pre-si-den-ta…!

Nos vemos mañana, pero en privado.

