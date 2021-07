Los otros datos, del covid (II)

No, no hay que cansarse de tener la razón. Florestán.

Ayer le contaba de las derivaciones que ha hecho el doctor Arturo Erdely, sobre la contabilidad real del covid en México del que me dijo: el gobierno nunca ha tenido el control epidémico, nunca logró domar la pandemia, ni aplanó la curva, ni acabó la primera oleada.

De acuerdo a sus factores y derivadas, los contagios al día de hoy, cuando la cifra oficiales es de dos millones 693 mil 495 casos, en realidad son 77.8 millones.

Y las muertes, que de acuerdo al número oficial de anoche llegaron a 237 mil 207, hay que multiplicarlas por 2.18 que da una total de 517 mil 111, en línea con el exceso de mortalidad.

Así, cifras reales de contagios y decesos, dan un panorama real de las dimensiones de la pandemia, muy por encima de las versiones oficiales.

Ayer, los contagios volvieron a alcanzar máximos de esta oleada, quince mil 198, que no se vieron en la primera cuando nunca se rebasaron los diez mil, y las muertes llegaron a 397.

Esto lo tengo que relacionar con la vacunación. Ayer, con esquema completo, llegaron a 22 millones 290 mil 247 personas, más 16 millones 753 mil 701 con una dosis, lo que da un total de 39 millones 43 mil 948.

Pero el punto no es lo que llevan, si no lo que falta. De dosis completa, están pendientes 72.7 millones de mexicanos y hay 56 millones sin una sola dosis.

Esta es la realidad que, sumada a la relajación de las medidas sanitarias y la presencia de la variante Delta, más la incapacidad de la autoridad sanitaria para adaptarse a la nueva realidad del virus, nos está llevando a un pico hace poco inimaginable y, por las tendencias, incontrolables, lo que desdice el discurso oficial de que México es un ejemplo mundial del combate a la pandemia.

RETALES

1. NADA.- Cuando ayer en la mañanera Santiago Nieto dada el detalle de la investigación de la UIF sobre el financiamiento al espionaje de Pegasus, le preguntaron, ya sabe los reporteros de la 4-T, si buscaría la Presidencia en 2024 y respondió: zapatero a tus zapatos, es decir, ni hablar. ¿Quién le habrá sembrado la pregunta?;

2. PERDIDO.- Michoacán es ya un estado fallido. A la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, y su batalla por apoderarse de la plaza, la crisis por en Aguililla, donde hasta el papa Francisco mandó un mensaje de que no están solos, las autodefensas, las masacres, que oficialmente ya no hay, y los impunes bloqueos ferroviarios, uno pregunta, ¿dónde está la autoridad? Y no, no está, está ausente; y

3. FUERO.- El que tiene Florencia Serranía, la desaparecida y protegida exdirectora del Metro, tras el colapso y tragedia del 3 de mayo. A partir de entonces recibió la protección oficial que hasta la rescató de la comparecencia en el Congreso local. Vamos a ver si alcanza para sacarla de la investigación de la fiscalía capitalina. Seguro sí.

Nos vemos mañana, pero en privado.

