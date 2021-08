Misión a México, secreto revelado

Me dicen que a veces es tiempo de irnos y dejarlos ir. No cuenten conmigo. Florestán.

El gobierno de México solo dijo que el martes había venido el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos., Joe Biden, Jake Sullivan, y el secretario de Seguridad Nacional. Alejandro Mayorkas.

Pero eludió hablar de la comitiva que la Casa Blanca envió para reunirse con el presidente López Obrador: la subsecretaria de Estado, Uzra Zeya; el director del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González; la asesora en Seguridad Nacional de la Vicepresidencia, Nancy McEldowney; el funcionario sénior de la Oficina del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, y el subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, David Shahoulian.

De acuerdo con el reporte a la Casa Blanca, que aquí no se dio a conocer, el asesor de Seguridad Nacional, Sullivan, y su equipo de colaboradores se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el fiscal general (Alejandro) Gertz y el secretario de Hacienda, (Rogelio) Ramírez de la O, así como otros representantes de alto rango del gobierno mexicano. La visita se produjo tras la llamada telefónica de la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente López Obrador el 9 de agosto y ofreció una oportunidad de analizar prioridades económicas y de seguridad, la competitividad, nuestra frontera común, la recuperación de la pandemia de covid-19, la cooperación en el área de seguridad y el desarrollo en el sur de México y América Central.

Lo que no entiendo es por qué de esta reunión cumbre nos tengamos que enterar por un reporte a la Casa Blanca y no por un comunicado del gobierno de México.

Y menos cuando el tema central es violencia e inseguridad, lo que a nosotros nos angustia y mata.

RETALES

1. IMPUNIDAD.- Es una vergüenza que el diputado reelecto por el PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, haya recurrido, primero a un amparo, que le negaron, y, luego huir a Chile por compromisos contraídos con anticipación, y así escapar al desafuero y orden de aprehensión. Esto retrata el escenario político nacional y la impunidad;

2. ESTALLIDO.- Los contagios de coronavirus alcanzaron ayer el máximo de toda la pandemia con 22 mil 711 casos, rebasando los tres millones y superando el tope del 21 de enero, con un gobierno que sigue mirando a otro lado, luego de que el presidente López Obrador dijera que esto era un pequeño rebrote, cuando ayer, además, se registraron 727 defunciones; y

3. REPROCHE.- Me quedo con el mensaje de Héctor Astudillo, en el homenaje del PRI a René Juárez. De cara a quien le cerró el camino, Alejandro Moreno, y mirándolo de frente, Astudillo le dijo: René no fue advenedizo, no fue falso, Primero fue líder y luego presidente su partido, lo que Moreno nunca ha sido.

Nos vemos mañana, pero en privado.