Monreal candidato, con o sin AMLO

El semáforo sanitario se ha vuelto daltónico. Florestán.

Desde hace tiempo tengo claro que Claudia Sheinbaum es la candidata presidencial de Andrés Manuel López Obrador. También, que Marcelo Ebrard estará en la boleta de 2024, con o sin Morena, como Ricardo Monreal, que es con el único de los tres que he podido hablar en entrevista, como ayer con él en Radio Fórmula.

Tras aceptarme que sí será candidato en 2024, le pregunté una y otra vez si con Morena y López Obrador o sin ellos, a lo que me respondió, también una y otra vez, que prefería esa fórmula.

Le recordé que en 2018, cuando quiso ser jefe de Gobierno, en una extraña encuesta lo dejaron fuera y Sheinbaum fue la candidata, lo que lo llevó al borde de renunciar a Morena, y que se lo podrían hacer otra vez, a lo que me dijo que siendo los mismos personajes, hoy son otras las circunstancias, y sí, entonces López Obrador no era presidente y ella no era jefa de gobierno, no él líder del Senado.

Pero para mí, las circunstancias no cambian el proyecto: para el presidente es Claudia y nadie más.

Esto lo llevará a ir por otra alineación como en febrero de 1998 cuando el PRI le negó la candidatura al gobierno de Zacatecas, renunció y ganó las elecciones por el PRD.

No digo que en 2024 su eventual renuncia a Morena y candidatura por una coalición le garanticen la presidencia, pero no me queda duda que así la jugará: con Morena o sin Morena, con López Obrador o sin él, Ricardo Monreal será candidato presidencial en 2024.

RETALES

1. CAMPAÑA.- Claudia Sheinbaum anda en campaña para su nuevo jefe de prensa, Sebastián Ramírez, el que dijo que la prensa mexicana era inmunda. Subió un video en sus redes en el que decía que Sebas no es tan malo. Se puso guapo con la comida, cuando en realidad él no invitó, fue una familia en Tláhuac. Luego borró su tuit. Pero quedó;

2. CASOS.- El New York Times publicó que en represalia por una votación de México sobre crímenes de guerra, ha retrasado la entrega de Tomás Zerón, que es un caso. El otro es del Andrés Roemer, prófugo de la justicia por los delitos de violación y abuso sexual, a quien en su momento, aquel gobierno entregará; y

3. RESPUESTA.- López Obrador respondió ayer a la petición de audiencia del gobernador michoacano, Silvano Aureoles: no lo voy a recibir porque hay mucha politiquería, no quiero un debate ríspido ni espectáculo. Hay que respetar la investidura presidencial. Esto contrasta con la orden de que la secretaria de Seguridad recibiera al jefe de la mafia rumana y no le deja mucho espacio a la espantada.

Nos vemos el martes, pero en privado.

