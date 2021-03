Morena sin AMLO en las boletas

En la enfermedad y en las mañaneras se conoce a los amigos. Florestán.

Morena está en un grave predicamento que afectaría los proyectos presidenciales para la 4-T: perder en junio la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

En las elecciones de 2018 Morena no alcanzó la mayoría de votos en San Lázaro, a pesar de lo que ahora diga Mario Delgado de que entonces la gente decidió darle a AMLO la mayoría en el Congreso, y no, no fue la gente, pues el 54 por ciento votó por la oposición y el 46 por ciento por su coalición. Lo que le dio la mayoría fue el uso de un recurso creado por el PRI, la cláusula de gobernabilidad y la representación proporcional, montándose en la ilícita sobrerrepresentación.

Pero el consejo general del INE acordó el viernes hacer valer la ley e impedirla para que sólo el partido que tenga, efectivamente, la mayoría de votos y distritos, la tenga en la Cámara.

Esto llevó a Morena a la desesperación.

Delgado pidió la renuncia de todos los consejeros del INE, a pesar de que legalmente es imposible, y lo sabe, pues estamos en periodo electoral. Además en el hipotético caso, se tendrían que cancelar las elecciones por falta de autoridad electoral.

Obviamente que impugnó el acuerdo del INE, anoche se desahogó, pero ya llegarán a sus terrenos, el Tribunal Electoral del PJF, que le ha concedido todo lo que ha querido.

Pero en el tema, sin López Obrador en las boletas, solo tendrá la mayoría calificada con la citada sobrerrepresentación, que el INE quiere impedir.

Y si entonces en 2018 Morena tuvo el 44 por ciento de los votos por 56 por ciento de la oposición, ésta, con un poco más, se la quitaría.

Lo que en este momento no veo a la oposición.

RETALES

1. PLANTÓN.- Sanjuana Martínez volvió a dar esquinazo al grupo de alto nivel que encabeza Olga Sánchez Cordero y del que forman parte la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y el vocero Jesús Ramírez, designados por el presidente para solucionar la huelga de Notimex que dura más de un año. Está claro que el conflicto es Sanjuana, pero tiene el apoyo de Palacio. Entonces ¿para qué son las reuniones?;

2. CIERRES.- El Inegi reportó que por la pandemia han cerrado más de un millón de negocios, uno de cada cinco, formales e informales. Esto se debe a la falta de liquidez que los llevó a la quiebra y a su desaparición, por la falta de respaldo financiero del gobierno. Pero hubo excepciones a los cercanos como el caso de Epigmenio Ibarra al que el gobierno otorgó un préstamo de 150 millones de pesos que no sé a cuántas micro, pequeñas y medianas hubieran salvado; y

3. SALVAGUARDA.- Finalmente, el caso de la reforma eléctrica de López Obrador, será resuelta por el pleno de la Corte, y si no, por él, que ya anunció que si se la declaran inconstitucional, reformará la Constitución para hacerla constitucional. ¿Así o más claro?

Nos vemos mañana, pero en privado.