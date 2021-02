Morena y el uso programas de gobierno

Solo martillan el clavo que sobresale. Florestán.

Todas las tardes tengo que interrumpir el programa que desde más de 26 años conduzco en Radio Fórmula a las 13:50 y a 14:50 para que entren los spots de los partidos políticos que pauta el INE que de aquí al 3 de junio serán 41.5 millones, lo que no sucede en ninguna democracia del mundo.

Al iniciar este bombardeo, algunas estaciones metían una cortinilla en la que se explicaba al auditorio que el corte era obligado por la ley gratis y forzoso ante lo que INE ordenó quitarla porque, dijo, estigmatizaba la propaganda partidista cuando si alguien lo hace son los propios partidos con sus anuncios.

Dicho lo anterior, quiero destacar que esos anuncios son los peores enemigos de los partidos y que no les van a aportar un solo voto, al contrario, provocan el rechazo.

Los del PRI y el PAN porque solo son una promoción de sus dirigentes nacionales y en el primer caso podrían ser actos adelantados de campaña de Alejandro Moreno, quien contra lo que había dicho, se colocó en el número uno de la lista de plurinominales y luego será su candidato presidencial.

En los otros partidos solo más engaños.

Y en Morena la promoción y aprovechamiento de los programas sociales del presidente López Obrador: ¿Cuándo antes UN GOBIERNO había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado la pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado (sic) para garantizar atención médica y medicinas gratuitas?

Es decir, el uso de los programas sociales de gobierno como promoción partidista y la caradura de presumir el garantizar atención médica y medicinas gratuitas, uno de los grandes pendientes de la 4-T.

Pero son Morena y hacen lo que quieren.

Cualquier duda dirigirse a Félix Salgado Macedonio.

RETALES

1. ENSAYO.- Quiero pensar que ayer fue un ensayo de lo que no puede ser una campaña de vacunación. En la Ciudad de México los adultos mayores hicieron fila desde la madrugada, pasaron un promedio de cuatro horas del frío al calor. Ayer vacunaron a 23 mil 369 personas en el país, 18 mil 763 en la capital. Una pregunta: ¿Para qué piden el INE los Servidores de la Nación? ¿Quienes no lo tengan no se podrán vacunar?;

2. CIFRAS.- Se inició esta segunda etapa sin terminar la primera que abarca todo el sector sanitario. El domingo llegaron 870 mil dosis de AstraZeneca de India, menos de la mitad de los muertos que anoche sumaban 174 mil 657. En abril saldrán las primera de ese laboratorio en México con el apoyo de la fundación Carlos Slim. A ver; y

3. IMPOSIBLE.- Como se esperaba, Félix Salgado Macedonio se registró como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Valieron las denuncias. Este problema es cuando se ignoraron las mismas acusaciones y los guerrerenses lo hicieron senador de la República.

Nos vemos mañana, pero en privado.