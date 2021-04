Ni candidatos ni diputados artificiales

Se ha hecho tantas cirugías de la cara, que ya no se pertenece. Florestán.

Ayer fue un día extraordinario para el Poder Judicial, el estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia de México.

Mientras el presidente jugaba beisbol, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de confirmar la cancelación de las candidaturas morenistas de Félix Salgado al gobierno de Guerrero, y Raúl Morón al de Michoacán, por unanimidad falló a favor de las reglas emitidas por el INE para respetar el mandato constitucional que impide la sobrerrepresentación legislativa que en 2018 dio a Morena una mayoría artificial en la Cámara de Diputados.

Es cierto que lo periodístico es la anulación de las dos candidaturas por las implicaciones políticas que tienen en esos estados, en Morena y después de todo lo que dijeron, en su dirigente y en el mismo López Obrador que se ha convertido en el eje de estas campañas electorales aunque la ley lo prohíba y a él no haya quien lo detenga cuando dice que en una percha imaginaria cuelga su investidura de presidente de la República y habla de democracia, que es sinónimo de campaña.

Pero el fondo del fallo de ayer, es la eliminación de esa trampa partidista, la sobrerrepresentación, que hará que por primera vez se respete la norma constitucional que indica que ningún partido puede tener más del ocho por ciento de su votación en diputados.

En 2018, Morena tuvo 37.7 por ciento de los votos (López Obrador 53 por ciento) y 191 diputados que con la sobrerrepresentación los aumentó a 240 y luego saltó a 252, que es el 50.2 por ciento.

En fin, ya falló el Tribunal Electoral y su decisión es inapelable.

Hoy por la mañana veremos la contraofensiva de López Obrador.

RETALES

1. AIRE.- El fallo del Tribunal Electoral deja a Morena sin candidato en Guerrero y es un buquetanque de oxígeno para el priísta Mario Moreno, segundo lugar en las encuestas. El riesgo es algún Juanito que cediera a Félix Salgado. En la 4-T están dispuestos a todo para no perder ese estado clave que hoy gobierno el priísta Héctor Astudillo;

2. META.- El presidente anunció ayer que habían alcanzado la meta de inmunizar a los adultos mayores de sesenta años con la vacunación de once millones 103 mil 825, cuando el censo del Inegi dice que somos 15.1 millones. Y solo han puesto la vacuna completa, las dos dosis, a un millón 200 mil, por lo que no hay inmunización completa. Pero, como tienen otros datos, ya alcanzaron la meta, lo que no es verdad; y

3. PERSONAL.- El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier había dicho que no procedía el desafuero del diputado Saúl Huerta acusado de abuso sexual de menores, porque no había sido en función de su cargo como diputado, lo que es una aberración. Anoche la Fiscalía de la CDMX presentó la solicitud de procedencia a la sección instructora que sesiona hoy.

Nos vemos mañana, pero en privado.