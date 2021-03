No es con él, pero lo hace suyo

En su no entenderle, confunden paridad con igualdad. Florestán.

El presidente López Obrador volvió a descalificar la marcha de las mujeres del lunes 8 de marzo. No llenaron ni la plaza, dijo.

E insistió en que el problema es contra él, cuando en realidad es contra la violencia y abuso de las mujeres.

Y le doy datos recopilados por Carlos Penna, director general de T-Research.

En 2020, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron dos mil 792 homicidios dolosos contra mujeres, más 966 feminicidios, no entiendo la diferencia, para un total de tres mil 730 asesinatos que equivalen a diez diarios.

Esos feminicidios sumaron el año pasado 966, los mismos que en 2019, 52 más que en 2018.

Y voy a más: el año pasado se denunciaron 57 mil 46 casos de lesiones dolosas contra mujeres, solo los denunciados, cuando la cifra negra es de ocho a uno, los llevaría a 456 mil.

En 2020 se abrieron 16 mil 545 carpetas por violación, que multiplicadas por cinco no denunciadas, llegan a 82 mil 725.

Por abuso, acoso, hostigamiento sexual, las denuncias llegaron a 37 mil 803, que por las mismas cinco no declaradas, dan un saldo de 189 mil.

Durante el confinamiento, se disparó el abuso familiar contra las mujeres. El 911 registró 143 llamadas de emergencia por hora relacionadas con violencia sexual y familiar, tres mil 432 diarias, un millón 252 mil 680, en el año.

Es por eso por lo que las mujeres salieron a marchar el lunes, por la violencia que padecen no contra el presidente López Obrador que, otra vez, hizo suya esta protesta, lo que me confirma que no acaba de entender el problema y por eso reacciona equivocadamente.

Señor presidente, el problema no es con usted, es por la violencia, no lo haga suyo y opere en ese sentido.

Las víctimas son ellas, las mujeres, no usted.

RETALES

1. TORO.- El presidente volvió ayer a la defensa de Félix Salgado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero. Dijo que no tiene acusaciones en su contra, que las tiene. El costo de su candidatura será para él, no para el toro sin cerca. No sé por qué lo asume;

2. PLANTÓN.- En la reunión ayer entre el sindicato da Notimex y las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Trabajo, Luisa María Alcalde, volvió a plantarlas San Juana Martínez, que cuenta con el apoyo presidencial. Lo que no sé del todo es si ella les dio el esquinazo o de plano le pidieron que no fuera para avanzar en los acuerdos; y

3. TIPO.- Después de alcanzar su peor nivel en los últimos doce meses, el tipo de cambio pasó de 19.59 el 20 de enero, a 21.22 ayer, aunque el lunes tocó 21.59. La devaluación del peso ante el dólar de esa fecha al cierre de ayer, es de 8.3 por ciento. Y si bien el tipo de cambio lo marcan los mercados internacionales, hay también factores domésticos que contribuyen.

Nos vemos mañana, pero en privado.