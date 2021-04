No le gustan las autonomías

Hacen de la expectativa una forma de gobierno. Florestán.

Le iba a decir que no sé en qué momento el presidente Andrés Manuel López Obrador la agarró contra los organismos autónomos, pero sí lo sé: en el momento en que no se alinearon a su gobierno y a lo que él piensa.

Y me preocupa.

Me preocupa porque esa ofensiva presidencial deja ver las tentaciones del gobierno de un solo hombre, sobre todo en su caso, que siempre se ha declarado como un demócrata y los demócratas gobiernan con y para el pueblo a través de las instituciones que éste se ha dado en el correr de los años.

Pero al presidente no le gusta que le digan que no, que lo contradigan y ni qué decir de las críticas que para él son ataques.

Por eso exige lealtad ciega, obediencia total y permanente a partir de su condición de que quienes no están conmigo están contra mí, lo que elimina el espacio de la disidencia, la crítica y el derecho a no estar de acuerdo, lo que no tolera y por eso descalifica con sus etiquetas de conservadores, neoliberales, corruptos, chayoteros, a falta de argumentos, y los suyos lo siguen en esa estrechez dialéctica.

Por eso mismo, López Obrador, que como opositor pregonaba que regresaría los militares a los carteles, lo que como presidente electo negó, recuérdese la contradicción en Tercer Grado, encontró en las Fuerzas Armadas el sueño deseado, instancia donde las órdenes no se discuten, se acatan lo que es su edén, lo que ha traducido en prebendas y responsabilidades nunca vistas y no solicitadas por los militares que se ha convertido en el eje de su gobierno.

Por todo eso, el presidente no quiere organismos autónomos que lo contradigan y, por eso mismo está por su desaparición, lo que consumará después de las elecciones, reforzando así el gobierno de un solo hombre.

RETALES

1. ESTRENO.- A partir de hoy en lopezdoriga.com y todas mis redes, acompaño a Carlos Marín en una serie semanal que se llama Joaquín, Marín, de do pingüé, en la que desde un palco veremos el escenario de la vida y comentaremos su paso. Los invitamos a las doce del día;

2. MUJERES.- Morena busca una mujer como su candidata al gobierno de Guerrero. Ya apuntó a la senadora Nestora Salgado y Félix Salgado apuntó a su hija Evelyn, para poder hacer campaña. El estatuto morenista lo impide, ya que él es presidente estatal de su partido, pero la norma es para violarla y victimizarse; y

3. EMBAJADOR.- Uno de los embajadores de Estados Unidos en México más cercano y entrañable ha sido Christopher Landau, quien el mismo día de la toma de posesión de Joe Biden, 20 de enero, dejó el cargo, como lo había adelantado doce días antes. Ahora comentó que el gobierno del presidente López Obrador no hace mucho por combatir a los cárteles del narcotráfico y éste lo descalificó, cuando el problema no es Landau, es el crimen organizado.

Nos vemos el martes, pero en privado.