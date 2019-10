No pueden con las pequeñas minorías

Las conductas personales están siempre por encima de las etiquetas. Florestán.

Dos casos minoritarios, han creado los dos problemas más graves al gobierno de la Ciudad de México: los anarkos, no más de cien, y los taxistas, el .4 por ciento del total, según versiones oficiales que tratan de minimizar el problema y minimizan a la autoridad: ¿Cómo cien encapuchados y el .4 por ciento de los taxistas paralizan a la ciudad y a su gobierno?

En uno, faltó análisis e inteligencia de las autoridades responsables de la seguridad de la capital del país que al enfocar mal el diagnóstico, no les resultó el tratamiento.

A los anarkos, los deberían tener ubicados y haber impedido que siquiera llegaran a la marcha del 2 de octubre para evitar los daños y la violencia, oficialmente leves, y todo para que finalmente los encapsularan los granaderos en la calle de 5 de mayo, sin problema alguno.

En el otro, los taxistas, es más complicado por la anarquía que ha existido históricamente en ese sector donde predomina la corrupción oficial y la explotación del trabajador.

El taxista en México es parte de la economía informal: no le pagan, horas extras, no tiene días de descanso, ni vacaciones, ni seguro social, además de pagar renta al dueño de la concesión, gasolina, descomposturas, mantenimiento de la unidad y mordidas a los agentes de tránsito. Y día que no trabaja, día que no comen en su casa.

Entiendo el aspecto personal de la lucha contra Uber, los taxistas están en desventaja en todos los sentidos, pero también entiendo que nada ni nadie puede cerrarse a la modernidad.

Aquí el acuerdo debe construirse entre autoridad, taxistas y plataformas.

Porque si creen que con una sentadita en la secretaría de Gobernación se va a resolver, están perdidos, como muchos parecen estarlo, sobre todo cuando les estallan los problemas más graves, de pequeñas minorías: cien anarkos y .4 por ciento de taxistas.

¡Cuánta limitación, cuánta pequeñez!

RETALES

1. SERIOS.- El subsecretario de la SCT dijo fue un accidente no convencional el que provocó la muerte de la gobernadora de Puebla, Éricka Alonso, Rafael Moreno Valle y otras personas el 24 de diciembre de 2018 al desplomarse su helicóptero. ¿Y Luego…?

2. TRÁMITE.- La mayoría del Senado, 111 votos a favor, aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, de lo que le dio parte por escrito, sin que se hiciera formal y pública la causa grave, de su dimisión, como establece la Constitución, lo que deja un preocupante antecedente; y

3. ADVERTENCIA.- ¿Qué estará viendo el presidente López Obrador en la lucha por la sucesión de Morena, que mandó la advertencia a sus funcionarios de no meter las manos so pena de despedirlos y procesarlos? Y es el segundo aviso. Ya les había dicho que no podían ser como antes y que él preferiría dejar al partido y hasta cambiarle de nombre. ¿A quiénes se refiere, insisto, qué estará viendo?

Nos vemos mañana, pero en privado.