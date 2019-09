Partidos en vías de extinción antes de nacer

Exigen perfección sin tenerla, sin conocerla. Florestán.

De las 108 organizaciones que se registraron ante el INE para recibir la beca de partidos políticos, 76 fueron aprobados y de éstas, apenas cinco han cumplido con más del diez por ciento de asambleas y ciudadanos afiliados.

Y es que para lograr el registro de partido político, por el descomunal subsidio que reciben del Estado para financiarse, el INE endureció algunos de los requisitos, además de ampliar de tres a seis años los espacios para solicitarlo, confirmar que en 2021 no podrán ir aliados y lograr el tres por ciento de la votación para mantenerlo.

Cada grupo debe afiliar a 233 mil 495 ciudadanos y realizar 200 asambleas distritales con asistencia de 300 personas en cada una, o veinte estatales con tres mil, para lo que tienen de plazo hasta el próximo 29 de febrero. Y todo deberá ser revisado y avalado por el INE.

Al fin de semana, Redes Sociales Progresistas, de Elba Esther Gordillo, tenía 153 mil afiliados, 66 por ciento, y había realizado once de veinte asambleas estatales.

Encuentro Solidario es el mismo Partido Encuentro Social, que perdió su registro en las elecciones federales del año paso, pero su dueño, Hugo Erick Flores, logró el cargo de superdelegado en Morelos. El mismo PES, pero revolcado, lleva 185 asambleas distritales, pero le falta más de la mitad de los afiliados, 102 mil de los 233 mil 495.

Grupo Social Promotor de México, antes Partido Nueva Alianza, Panal, alcanza 75 mil afiliados, 32 por ciento, con 70 de las doscientas asambleas.

Libertad y Responsabilidad Democrática, de Margarita Zavala, va con 52 mil afiliados y 61 asambleas, faltándole 139.

Y Fundación Alternativa, una escisión del PRI de César Augusto Santiago, está en quinto lugar con 39 mil afiliados, 19 por ciento, y 72 de doscientas asambleas.

Esta es la realidad de los posibles partidos políticos, realidad que algunos no superarán.

Y morirán antes de haber nacido.

RETALES

1. CERO.- La oposición partidista hoy no existe. Ya ni se pregunta ¿y qué dice? porque ni hay ni interesa lo que digan. No pesa, no cuenta, no influye. Los partidos han dejado de interesar y de pesar. Están en vías de extinción. Hoy solo existen en su imaginario y en los presupuestos del gobierno;

2. ANIVERSARIO.- El presidente López Obrador izará mañana a las 7:19, la bandera monumental del Zócalo, en recuerdo de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Luego, en la mañanera, entregará el premio nacional de protección civil acompañado de su coordinador nacional, David León Romero; y

3. MÉTODO.- Mientras los líderes de la Sección 22 de Oaxaca logran acuerdos con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, envían 20 mil militantes a sitiar el de San Lázaro e impedir en la sesión de esta tarde, la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, que rechazan.

Nos vemos mañana, pero en privado.