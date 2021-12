Partidos, las cloacas

Hay días que dan la impresión de que hay que salvarlos de sí mismos. Florestán.

En México los partidos se han convertido en cloacas por las que circulan los deshechos de la política y sus protagonistas.

Por esos albañales se mueven intereses y dirigentes, alcantarillas en las que se permiten todo, como si fueran aves que no se mancharan en su recorrido por esos caños.

Y ninguno está a salvo.

Los tres nuevos franquicias que se registraron para las pasadas elecciones perdieron su registro y financiamiento que es lo que los mueve, al no poder reunir el tres por ciento de la votación total, lo que ayer confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En la ausente oposición, el PRD es un partido en vías de extinción, por más que lo quieran reetiquetar con otra alineación ideológica, como si la tuviera.

El PRI es rehén de la codicia de su dirigente, Alejandro Moreno, entre ser candidato presidencial o alinearse con los proyectos de la 4-T, que para él no son excluyentes, al contrario son, ilusamente, complementarios.

Y el PAN se ahoga en la letrina de los viejos intereses egoístas, ya derrotados, de Marko Cortés y Ricardo Anaya.

Movimiento Ciudadano, sigue siendo una incógnita a despejar, aunque tengo claro que su dueño, Dante Delgado, es el más inteligente y sagaz de sus pares, que sabe lo que quiere, a dónde va y cómo llegar.

Y Morena es un movimiento incapaz de erigirse en partido político, sostenido por el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.

Así, los mexicanos estamos atrapados en una democracia sin partidos, lo que es una negación, no hay democracia sin partidos, trampa de la que somos damnificados y sin rescate a la vista.

En estas condiciones llegaremos a las elecciones de 2024 en las que la popularidad y discurso de López Obrador, derrotará a todo ese vacío opositor.

Solo quedamos los ciudadanos.

RETALES

1. TREN.- El presidente afirmó en su video del domingo, en el vagón de Ferromex y vías de carga: Estamos ya en el tren del nuevo aeropuerto general Felipe Ángeles. Miren. Y sí, iba en el tren, pero no en el del aeropuerto Felipe Ángeles, como dijo, cuya construcción no ha comenzado. Entonces, ¿cómo se puede ir en un tren que no se ha construido?;

2. PANES.- Hoy come con el privilegiado grupo del Consejo Mexicano de Negocios, los más ricos del país, a varios de los cuales ha descalificado como integrantes de la mafia del poder. A ver qué anuncia, porque hace un año les dio a conocer sus tres grandes reformas de gobierno, el trato privilegiado; y

3. DISPUTA.- Omar Fayad quiere imponer a su cercano Israel Félix como candidato del PRI al gobierno de Hidalgo, pero Alejandro Moreno está con Carolina Viggiano, secretaria general del partido y diputada federal, ante lo que se irá por Morena y el senador Julio Menchaca, su candidato. Primero Moreno, que no Alejandro, que perdido.

Nos vemos mañana, pero en privado.