Perdiendo el control del Congreso

Habrá un infiel de la balanza. Florestán.

Para un jefe de Gobierno, lo esencial es el control del Poder Legislativo, el número de gobernadores no importa.

En México, la última vez que un presidente lo tuvo fue Carlos Salinas, en 1994, lo que se perdió en 1997, cuando la oposición acabó con la mayoría histórica del PRI en la Cámara de Diputados, mayoría que ningún presidente volvió a tener hasta Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Hoy, a nueve días de las elecciones intermedias, el control del presidente en la Cámara de Diputados está, electoralmente, en riesgo.

De acuerdo con los más serios análisis, el próximo 6 de junio, Morena perderá la mayoría calificada que le permite al presidente hacer las reformas constitucionales que anunció para la segunda mitad de su gobierno.

El desgaste del partido oficial ha colocado a la oposición en un tamaño que no se ha ganado, y a Morena, que no al presidente, en la dimensión real que dejó ver el uno de julio de 2018, cuando López Obrador logró el 53 por ciento del voto y su partido, el 35 por ciento. No obstante, con ese 35 por ciento, por la sobrerrepresentación y aliados, alcanzó 251 diputados, el 50.2 por ciento.

Hoy, tres años después, el panorama es otro.

Partiendo de la ausencia de López Obrador en las boletas, que no de la campaña, su partido tendrá su representación real, un muy optimista treinta por ciento, que le arrebata la mayoría calificada, esencial para el proyecto de la 4-T y hasta la simple, que para el proyecto presidencial es una tragedia que lo llevará a la denuncia del falso fraude electoral, que solo se puede operar desde el poder del gobierno, que ellos hoy detentan.

RETALES

1. BLOQUEO.- Enviados de Morena del gobierno de la Ciudad de México bloquearon ayer el acceso al Senado para impedir que sesionara la Comisión Permanente e impedir que abordaran la tragedia de la Línea 12. Ante esto, se citó para el lunes. Todo, para impedir que se desahogue el desastre del metro que suma 26 muertos;

2. VISITA.- No se informó, pero está en México el director de la CIA, William J. Burns. No es habitual que el director de esa agencia visite nuestro país y se conozca. Se dijo que era para preparar de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, el 7 de junio. Pero fue un distractor. Nunca un director de la CIA ha sido enviado de avanzada para una visita de la Casa Blanca. El tema es otro. Que no nos distraigan; y

3. FELICIDAD.- La compra el 50 por ciento de la refinería de Deer Park, en Texas, de la que el gobierno ya era propietario del 50 por ciento desde que lo compró Carlos Salinas en 1993, trae en la panza un pasivo de mil millones de dólares. Refina al día, 110 mil barriles de gasolina, noventa mil de diésel y el resto de derivados hasta sumar 340 mil barriles. Con eso no se resuelve la demanda de gasolinas en México.

Nos vemos mañana, pero en privado.