Pinche oposición, no existe

No hay duda que el único que marca, y llena, la agenda nacional, es el presidente López Obrador ante la falta de oposición.

Su más reciente movimiento, que no el último, lo hizo con el salto hacia delante al abrir la carrera presidencial para 2024, cuando no ha cumplido la primera mitad de su gobierno, y desde su plataforma de Palacio Nacional, dando nombres y luego ampliando la lista de los presidenciables a todos: los del gabinete, los gobernadores, los dirigentes legislativos, a todos, todos, toditos, dijo, presumiendo que tiene candidatos para dar y prestar, para echar para arriba, a diferencia de la oposición ausente de la escena política.

Sí, es cierto, que perdió nueve de 16 alcaldías en la Ciudad de México, santuario de su grupo político desde 1997, además cuando es presidente de la República, revés que no vio venir.

Pero él ya está en la reconstrucción vía la sucesión presidencial, que sus antecesores siempre contuvieron hasta donde les fue posible, ante lo que la oposición es incapaz de reaccionar.

Porque si López Obrador abrió este proceso, los de enfrente tendrían que haberlo hecho también si tuvieran, claro, un liderazgo con visión, del que hoy carecen.

El PAN, que se dice la oposición, podría haber convocado a una especie de largas primarias con debates semanales de todos los aspirantes, para tratar de fijar parte de la agenda. Pero si no pueden elegir a un dirigente de partido o un coordinador parlamentario, menos van a poder encontrar un candidato presidencial.

No apunto a los restos del PRI porque no está en lo queda de su ADN, el PRD no existe y Movimiento Ciudadano no se define y no le interesa.

En estas condiciones, le dejan todo el escenario a López Obrador que lo llena y los acaba de anular.

1. OLA.- Pues lo negaron hasta que ayer Hugo López-Gatell no pudo más y tuvo que anunciar que desde hace un mes, México vice la tercera ola de contagios del Covid lo que, insisto, rechazaban. No acabo de entender la negación como método contra la pandemia;

2. OLEADAS.- Marcelo Ebrard confirmó ayer en Palacio Nacional y delante del presidente, que sí, que se reunió el fin de semana con los suyos para afinar, para el momento adecuado, su candidatura presidencial. Claudia Sheinbaum, la favorita, lo celebró, Olga Sánchez Cordero se descartó y Juan Ramón de la Fuente siguió con su agenda como representante de México en la ONU, serio y ajeno, en lo suyo; y

3. NADA.- Pues nada, Morena se opuso en la Permanente a citar a un extraordinario para desaforar a su diputado Saúl Huerta, acusado por la Fiscalía capitalina de violación y abuso de menores y al petista y reelecto, Mauricio Toledo, por enriquecimiento ilícito. Así le impunidad partidista siguió cubriendo a los suyos, esos que, repiten, que son diferentes.

