Policía en liquidación y Guardia en construcción

De mí no vas a estar oyendo. Florestán.

Cuando el 19 de noviembre de 2018 Andrés Manuel asistió por segunda vez a Tercer Grado, en mi turno, le planteé que si ya como presidente electo le habían informado algo que no conociera en materia de seguridad que lo llevó a modificar su postura respecto al Ejército y la seguridad. Él se fue por el tema de los militares, negando que jamás hubiera hablado de su regreso a los cuarteles, que me retó a comprobarlo, lo que casi de inmediato documentarían las benditas redes, y dejó pasar el fondo de la pregunta porque aún sostenía que a su arribo a la presidencia el uno de diciembre, se resolvería, lo que no ocurrió, como no podía ocurrir, porque ha sido imposible, ya no se diga revertir, detener la violencia.

Sé que recientemente ha comentado en corto que no imaginaba lo profundo, loa arraigado de este problema al punto de subirlo a lo alto de sus prioridades, no obstante lo cual se ha mantenido su inercia al alza.

Ayer, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESENSP, dio a conocer el resultado de junio: tres mil un homicidios dolosos, que supera en 3.4 por ciento el saldo de mayo, dos mil 901. Esto convierte al primer semestre de este año en el más violento de que haya registro que si le agregamos las cifras de diciembre suma 20 mil 32 homicidios dolosos.

Y le doy estos datos del mismo SESENSP: en los primeros siete meses de Vicente Fox, el saldo fue de ocho mil 386 homicidios dolosos; en el mismo lapso, con Felipe Calderón, bajó a seis mil 266; y con Peña Nieto subió a once mil 60. Hoy estamos al doble.

Sé que el presidente dedica horas a este problema, pero también entiendo las limitaciones que van de una Policía Federal en liquidación, a una Guardia Nacional en construcción.

Y en ese espacio tiene que operar porque la seguridad, es la principal demanda de los mexicanos, y en la que la corrupción no ha sido nunca ajena ni distante.

Al contrario.

RETALES

1. ENCUENTRO.- El presidente López Obrador calificó al representante permanente de México antes la ONU, Juan Ramón de la Fuente como un patriota. Le tengo toda la confianza, dijo, respaldó el ingreso de México en el Consejo de Seguridad de esa organización y le reconoció haber logrado el voto unánime de los 33 países de América Latina y El Caribe;

2. LYDIA.- El domingo asaltaron la casa de la escritora, periodista y luchadora de los derechos de las mujeres, Lydia Cacho. Se llevaron teléfonos, computadora, discos duros, todo lo que tiene que ver con la información. El mensaje más grave como de la mafia: envenenaron a sus mascotas. En eso seguimos; y

3. MUDANZA.- Como le había adelantado la semana pasada, el presidente López Obrador ya vice en Palacio Nacional, también su esposa Beatriz, así como lo hará su hijo Jesús Andrés, tras una semana de vacaciones.

Nos vemos mañana, pero en privado.