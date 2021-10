Por mi raza hablará la 4-T

Si no saben identificar el problema, su origen, menos sus consecuencias. Y ahí siguen. Florestán.

Apenas ayer, cuando aquí cavilaba sobre los motivos del presidente López Obrador para lanzar ese ataque, que lleva cinco días, contra la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocía que no encontraba los motivos, menos las razones, de ese asedio y me planteaba como hipótesis: A menos que de (a la UNAM) por perdida y la quiera reinventar, lo que veo imposible.

Y ahí lo dejé hasta que en la mañanera, ayer, tras otro embate, deslizó: Lo que nosotros planteamos, de que tiene (sic) que reformarse la UNAM, porque incluso se salvó, porque querían cobrar cuotas, querían privatizarla, dijo, con lo que ya entiendo su objetivo: cambiar a la universidad desde el gobierno para ajustarla a la ideología de su cuarta transformación.

Por eso los señalamientos han sido en el sentido de que perdió su sentido, se entregó al neoliberalismo, fue cómplice del saqueo conservador, perdió su esencia, dejó de interesarse por el pueblo.

Es decir, quiere una reforma ideológica desde extramuros de acuerdo a los lineamientos que dio ayer: (La UNAM) tiene que ser un factor para la libertad, el ejercicio de derechos de los ciudadanos, la toma de conciencia y sobre todo para la solidaridad, para la fraternidad, para que el que estudia ponga sus conocimientos, una vez que termina, al servicio de la sociedad, lo que es el lema de la Universidad de la Ciudad de México: “Nada humano me es ajeno”.

Es decir, reformar la UNAM para adaptarla a la ideología 4-T y bajarla al nivel de la que fundó en la Ciudad de México.

Falta ver si la comunidad universitaria, se lo permite.

1. USOS.- Rocío Nahle me confirmó ayer que el domingo inicia el horario de invierno por mandato legal. Y es que ya sabemos que eso de los cambios de horarios no es lo del presidente. Siendo jefe de Gobierno promovió un recurso ante la Corte para exceptuar a la Ciudad de México del ajuste, que no prosperó. Los horarios se cambian desde 1996, siendo presidente Ernesto Zedillo;

2. NIETOS.- El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo a los diputados que no vacunaría a sus nietos contra el covid, lo que retrata a la 4-T: llevar lo personal, lo familiar, a decisiones de gobierno. Además, como le dijeron, son los padres y no los abuelos, los que deben tomar esa decisión, por más autoridad sanitaria que sea; y

3. VUELTAS.- Gabriel Hernández era uno de los más cercanos a López Obrador. En el movimiento y campaña como operador electoral y en el gobierno como el poderoso coordinador general para sus programas sociales que manejaba hasta el fracaso electoral del 6 de junio en la Ciudad de México, cuando lo regresó al Senado de donde ahora lo quita para la vuelta a ese escaño, el lunes, de Jaime Bonilla, y ahora lo manda como coordinador el tema del agua en La Laguna. Cada día más, más lejos.

