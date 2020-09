¿Por qué ahora sí creerles…?

Son de mente errante. Florestán.

El secretario de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados los Criterios Generales de Política Económica 2021, año que el mismo funcionario ha calificado de grave, porque se acabaron los guardaditos y nos llevaría a la peor crisis desde la gran depresión de 1932.

Si pudiera entrevistar a Arturo Herrera, mi primera pregunta sería, ¿por qué ahora si debemos creerles, cuando en 2018 nos dijeron que en 2019 creceríamos 2.5 y al final decrecimos tres décimas de punto y cuando en 2019 afirmaron que en 2020 sería del dos por ciento y caeremos entre diez y doce por ciento y ayer que creceremos 4.6 por ciento en 2021 que será un año de gran incertidumbre y volatilidad mundial, año de la peor crisis de que haya registro en el mundo y en México?

Y es que Hacienda sola no puede garantizar ese crecimiento, no le ayudan, porque cuando debería ser su orquestadora no cuenta con dos variables fundamentales: certidumbre para la inversión, en lo que no le han ayudado mucho el discurso oficial y una política energética creíble que en la actual coyuntura es imposible de concebir sin inversión privada nacional y extranjera. ¿Usted, secretario, preguntaría, siente que le han ayudado para crecer o se siente solo? Lo apunto porque Hacienda ha hecho todo lo posible, pero si el resto del gobierno federal no le apoya, no lo vamos a lograr.

Menos cuando acaba de reconocer que se acabaron los cochinitos: el del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el del Fondo de Entidades Federativas y los fideicomisos. Entonces la pregunta que le haría es: ¿Y ahora quién podrá ayudarnos para el 20-21?

Hace un año nos pusieron un escenario muy positivo y acabó siendo muy negativo.

Ahora nos plantean un crecimiento del 4.6 por ciento para 2021 si las cosas van bien, pero, y si las cosas van mal, ¿qué tal mal nos podría ir?

Eso es lo que le preguntaría al secretario de Hacienda.

RETALES

1. SORTEOS.- Alguien debe conocer los motivos del cese de Luis Calvo Reyes como director de Juegos y Sorteos de Gobernación, que se adjudicó a motivos personales, como antes. Olga Sánchez Cordero designó a Alma Itzel de Lira;

2. VACUNA.- La apuesta del gobierno de México para la vacuna de AstraZéneca contra el COVID-19 sufrió un revés al tener una reacción adversa en un proceso de prueba, como es común en estos desarrollos, y suspendió temporalmente el procedimiento. Lo que pasa es que aquí se sobrevendió, sin tomar en cuenta esos riesgos y el laboratorio detuvo las pruebas, lo que es lamentable; y

3. LIBRO.- Protestas, elecciones, el muro, Trump, el Álamo, 1847, Apple, racismo, matanzas, en una palabra, Estados Unidos. De eso trata el nuevo libro de Jorge G. Castañeda, Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia. Imprescindible para entender a los vecinos distantes. Sobre todo, ahora.

Nos vemos mañana, pero en privado.