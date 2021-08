Presidente, yo sí voy a votar por usted

No, no soy viejo, soy mayor, que son dos estancias diferentes. Florestán.

Desde que el presidente López Obrador planteó la revocación de su mandato, no tuve duda: yo votaré por el cumplimiento de su mandato constitucional que termina el 30 de septiembre de 2024, como protestó ante la nación el uno de diciembre de 2018.

Pero, no sé por qué, bueno, sí, quiere más que ponerse a juicio, ratificar su presidencia, y en ello haya descuidado el procedimiento.

En diciembre de 2019 se aprobó la reforma constitucional de la revocación de mandato y se estableció un plazo de seis meses para aprobar su ley reglamentaria, lo que el Legislativo incumplió.

La semana pasada, cuando en la Permanente Morena no logró los votos para el extraordinario y aprobarlo, reclamó airada y públicamente a sus legisladores, a lo que éstos reaccionaron mal, tarde y sin resultados.

El bloque opositor, por un solo voto, impidió el extraordinario, de hoy viernes, para aprobarla. El partido del gobierno tuvo 23 votos cuando la calificada eran 24.

Contra todo, Morena repuso el procedimiento y esa misma noche convocó a la Permanente para el jueves, ayer, a fin de aprobar otro extraordinario, el lunes. Pero el muro opositor impidió la calificada de 25 votos, y el caso se mandó para el ordinario de septiembre, lo que López Obrador va a asumir como una afrenta.

Yo quiero destacar el ejercicio democrático en el Congreso, no todo está consumado ni perdido, y reiterarle que en marzo iré a votar para que usted continúe como presidente de la República, no solo por el mandato constitucional, sino porque no quiero pensar el caos que seguiría a su imprevista ausencia, para mí, inconstitucional.

Pero le entiendo, es campaña.

Y la campaña es lo suyo, pero no lo nuestro.

RETALES

1. CERO.- El Tribunal Electoral dejó al Partido Verde fuera de radio y televisión durante un año, por contratar a influencers para promover a sus candidatos, ilegalmente, el sábado 5 de junio, en la víspera de la elección del día siguiente. En este escenario, o tienen dentro a un traidor o a un pendejo, o a varios;

2. CARTA.- El jueves, Delfina Gómez presentó en la mañanera, ante del presidente, el tema de la carta-compromiso que, dijo, tenían que firmar los padres para que sus hijos presentaran a los maestros el lunes 30, en el regreso a clases. Ahora todos la desmienten: ella, el presiente y la vocera de su vocero. Están los testimonios que la documentan; y

3. LIGERO.- Cuando hace tres semanas el presidente dijo que estábamos en un ligero rebrote de contagios, solo repitió lo que le dijo Hugo López- Gatell, como lo confirma su declaración del martes en el sentido de que llevamos dos semanas a la baja, cuando estamos en picos inéditos, 29 mil casos el miércoles y más de 24 mil ayer, con muertes cercanas al millar. ¿Hasta cuándo va a pagar el costo del subsecretario?

Nos vemos el martes, pero en privado.