¡Que alguien me explique!

Siempre tenemos una esperanza, aunque no exista. Florestán.

El primer secretario de Hacienda de este gobierno, Carlos Urzúa, que renunció el 9 de julio de 2019, publicó el lunes en El Universal cinco de las más conspicuas imprecisiones en materia económica en el mensaje del presidente López Obrador al cumplir dos años de gobierno.

a.- Su reiterada afirmación de que la crisis se recuperará en uve, caída y recuperación inmediata, lo que dice que es imposible porque destruyó en México, datos del Inegi, un millón de empresas y por la completa inacción gubernamental ante la crisis.

b.- La afirmación de que en marzo lograremos alcanzar de nuevo los 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo que tenía registrados el IMSS, lo que tacha de falso pues si bien nos va será hasta principios de 2022.

c.- El hemos ahorrado en dos años un billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos, lo que Urzúa vuelve a considerar falso, pues afirma que de ser así, cubiertas las nóminas [l1], al gobierno no le quedaría ni para pagar la luz.

d.- Y el hemos podido cumplir los compromisos de no endeudar al país, lo que el extitular de Hacienda reitera de falso porque este año la deuda bruta del sector público se incrementará en alrededor de 1.5 billones de pesos, lo que disparará la deuda como porcentaje del PIB de casi el 47 por ciento en 2018 a 57 por ciento, el porcentaje más alto desde los noventa.

e.- Se fortaleció el ingreso de las mayorías, lo que una vez más sostiene que es falso, citando al ConevaL que ha reportado que al tercer trimestre de este año el 46 por ciento de la población no contaba con un ingreso suficiente para la compra de una canasta básica.

Ante estas conspicuas diferencias, propongo que se sienten en una mesa pública los economistas de Hacienda, ni pensar en AMLO, y Urzúa, y nos aclaren punto por punto lo que el primero califica de falsedades presidenciales.

Porque nadie ha respondido a sus imprecisiones y ahí quedan, mientras, en el terreno de lo falso.

RETALES

1.- VIDEO.- Cuando Fernando del Collado tuvo en su programa non a Tatiana Clouthier, le preguntó si López Obrador le había ofrecido un puesto en su gabinete y ella respondió: Ninguno y no lo aceptaría. El lunes aceptó la secretaría de Economía. Y dicen que no son iguales;

2. DOBLADA.- A Laura Itzel Castillo la conocí por su papá, el inolvidable Heberto y a su mamá, la profesora María Teresa Castillo a la que quise siempre. A ella la respeto por su capacidad y honradez. Pero no cumple los requisitos legales de haber laborado al menos una década en temas petroleros para ser consejera independiente de Pemex, pese a lo cual la propuso el presidente y será; y

3. ACOSO.- Hay una designación presidencial que busca el control del Inegi: la de Graciela Márquez, para que pronto ese instituto tenga los mismos datos que López Obrador, o al revés.

Nos vemos mañana, pero en privado.