Que lo buscan y que lo encuentran

La verdad es un lujo que algunos no pueden darse. Florestán.

Su defensor había declarado: ni lo busquen porque no lo van a encontrar, refiriéndose al paradero del prófugo Emilio Lozoya, su cliente.

Y ayer por la mañana se cayó de la cama cuando se informó que lo habían detenido en un lujoso fraccionamiento en Málaga, en la costa del sol andaluza.

Antes de que amaneciera, el fiscal Alejandro Gertz Manero, recibió una llamada telefónica de la policía española anunciándole la captura de lo que informó al presidente López Obrador que estaba en plena reunión de seguridad, de lo que ambos guardaron sigilo a petición de las autoridades de aquel país, lo que se mantuvo hasta que allí dieron el primer reporte de la detención.

Lozoya, en su huida, escapó a Alemania, de donde es su familia política. La FGR también giró solicitudes de aprehensión a Interpol contra su esposa y su suegra, que fue detenida allí y aceptó ser extraditada a México sin mayor trámite para seguir aquí su proceso judicial en arresto domiciliario.

Mientras tanto el despacho que lo representa insistía en julio: No, no está en Alemania, está en México. En el momento en que tengamos las condiciones se presentará, lo que nunca tuvo en su agenda.

El paso del tiempo, y los antecedentes en estos casos, mandaban el mensaje de que el asunto se iba al archivo del olvido y la impunidad. Incluso, corrieron la voz de que ya había llegado a un arreglo con el gobierno del presidente López Obrador, lo que Gertz Manero desmintió.

Es lo malo de andar haciendo esas declaraciones, de que no lo iban a encontrar, me dijo ayer el fiscal cuando me daba detalles de su captura y haciendo un reconocimiento a la policía española que por días lo siguió.

Lo que viene es largo y tedioso: el juicio de extradición que solicitará el gobierno de México, en el que Lozoya buscará seguirlo allá en libertad, como Alonso Ancira, también detenido en España.

Pero el mensaje de ayer es fuerte y claro.

A ver lo que sigue porque esto no se irá en solitario.

RETALES

1. PROCESO.- Lozoya pasó la noche en un calabozo de la Comisaría Provincial de Málaga y hoy será puesto a disposición judicial en los juzgados de Marbella, lo que se tiene que dar en un plazo de 24 horas a partir de que fue detenido. Luego será trasladado a Madrid para comparecer ante la Audiencia Nacional;

2. FUERZA.- Este caso desmiente el fuego, siempre enemigo, contra Gertz Manero, que ayer me lo reconoció, sobre sus condiciones de salud. Ya quisieran muchos del gabinete tener su energía y claridad; y

3. FECHA.- Ayer fue un gran día para Santiago Nieto, quien por el caso Lozoya fue destituido por razones políticas con recursos tan inmorales como intolerables, de su cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Fepade. Aun trae otros dos asuntos contra el exdirector de Pemex, uno por la compra del astillero en Galicia.

Nos vemos mañana, pero en privado.