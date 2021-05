Cuidado porque a la receta presidencial de Vitacilina se puede pasar a la Preparation H. Florestán.

En la mañanera de ayer, el presidente López Obrador jugó con su primera fila de youtuberos que todo le festejan y ríen, y dio su versión, él siempre tiene otros datos, de conflictos que no son lo que dice.

En cuando a la violencia en este proceso electoral, 34 aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados, culpó, obvio, a los medios, siempre los medios, por su amarillismo y magnificar los asesinatos, como si eso, magnificarlos, fuera necesario. Y dijo que eran responsabilidad de los gobiernos locales, que la tienen, pero no puede eludir que ahí está el crimen organizado, un tema federal, por si quiere entrar al terreno de las incompetencias.

Luego rechazó el fallo del Tribunal Electoral que consideró que su informe por los primeros cien días de 2021, fue propaganda, a lo que respondió que no, que era un ejercicio de su libertad de expresión.

Sostuvo que no es tan grave que el gobierno de Estados Unidos hubiera degradado a la autoridad aeronáutica mexicana y que no afectaba a las aerolíneas nacionales, lo que es falso: mientras se mantenga ese nivel dos, no podrán recuperar las rutas que cancelaron un año por la pandemia.

Y en lo que toca a la compra de la refinería de Texas, recomendó a sus opositores, que se untaran Vitacilina, a lo que Florestán propone, por aquello de que la pandemia le cayó como anillo al dedo a su 4-T o como dedo al anillo, la Preparation H.

Porque él siempre tiene otros datos, que se joda la realidad, y esta pomada, a diferencia de la que receta, alivia, desinflama y quita el ardor, dicen.

1. DIMENSIÓN.- El presidente decidió que fuera Marcelo Ebrard el que respondiera a The Economist que afirma que López Obrador es el falso mesías mexicano, y lo coloca como un enemigo de la democracia. La respuesta debía haber sido de su oficina de prensa, pues no es un problema diplomático, pero no le vio tamaños. La respuesta de Ebrard gira sobre las élites. Ya contestará él hoy;

2. CAPTURA.- Agentes de la FGR capturaron a Florian Tudor, señalado jefe de la mafia rumana en México, denunciado por Santiago Nieto por el robo de millones de dólares en cajeros automáticos y a quien el presidente consiguió una cita con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, con la que se reunió el 3 de marzo. Tudor ya no quiso ver a Santiago Nieto. El gobierno de Rumania pidió su captura con fines de extradición y ayer lo detuvieron los federales; y

3. MARCA.- No cabe duda que Hank es una marca que jala al priismo. Ayer, el presidente del PRI en Baja California, Carlos Jiménez, desconoció a su candidata, Lupita Jones, y sumó al partido a la campaña de Jorge Hank. La explicación que dio sobre el vuelco, es una gran mentira, porque poderoso caballero es don dinero. Que no venga con cuentos. ¿Y Alito? Ni la vio pasar.

Nos vemos el martes, pero en privado.