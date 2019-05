Reforma: de ni una coma a dos puntos

Los hay que convierten sus pendejadas en descubrimientos. Florestán.

Las próximas horas son definitivas para la reforma educativa del presidente López Obrador: o se aprueba su iniciativa hoy, o se va hasta el ordinario de septiembre.

El proyecto que envió a la Cámara de Diputados fue aprobado luego de dos semanas de presiones de la coordinadora pero en el Senado, por un solo voto, no se alcanzó la mayoría calificada para que transitara en lo particular.

Sin embargo, se encontró una salida parlamentaria: adelantar a este lunes la primera sesión de la Comisión Permanente para hacerle espacio y citar para hoy a un periodo extraordinario y procesarla de nuevo.

Así, a las diez en sesión de Congreso General se abre este extraordinario. Luego sesionarán los diputados. A eso de la una de la tarde habrá un receso y reanudarán dos horas después para aprobarla y enviar la minuta al Senado que la recibirá esta misma tarde, cursará a comisiones para un nuevo dictamen que pasará al pleno hoy mismo y se discutirá hasta la madrugada de este jueves.

Si la oposición vuelve a hacer un frente común, la reforma no pasará, pues en el Senado, Morena y aliados no alcanzan la mayoría calificada. De lograrla, necesitará el visto bueno de al menos 17 congresos locales, lo que este gobierno tiene resuelto y quedará vigente en la Constitución la rectoría del Estado en el control del presupuesto, plazas y política educativa, y no de un grupo como sucedía en Oaxaca y que eliminó la mal llamada reforma de Peña Nieto.

Si eso es así, habrá reforma y en buena hora el presidente López Obrador habrá mantenido su decisión de no ceder presupuestos ni plazas lo que, sí, avivará el conflicto con la coordinadora, lo que no es nada nuevo, es lo suyo desde su fundación en 1979.

Y entonces pasaremos del no dejarle ni una coma, a dejarle dos puntos.

RETALES

1. OPERACIÓN.- En la ONU se siente ya la operación del embajador Juan Ramón de la Fuente. Ayer México fue electo por aclamación y casi por unanimidad en cuatro de las comisiones más importantes de la organización a las que presentó candidaturas; Estupefacientes, Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Junta Ejecutiva de la ONU y el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas;

2. GOLPE.- La decisión unilateral del gobierno Trump de establecer aranceles al tomate mexicano equivale a 350 millones de dólares que pone en crisis a los pequeños y medianos productores. Hay 400 mil jornaleros en problemas. Uno de cada dos tomates que se comen en Estados Unidos es mexicano. Esto se suma a los aranceles al acero y al aluminio; y

3. CRISIS.- La historia que presentó el lunes Denise Marker en El Noticiero desde Tapachula, retrata la crisis de la migración para la que no veo solución y que apenas está comenzando. De seguir así, que seguirá, alcanzará dimensiones inimaginables y será el principal problema de México.

Nos vemos mañana, pero en privado.