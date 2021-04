Regresaron el toro a los corrales

Ya no hay que deber para temer. Florestán

No había de otra aunque el presidente diga que fue un atentado contra la democracia: el consejo general del INE ratificó la cancelación de la candidatura por Morena de Félix Salgado al gobierno de Guerrero y la de Raúl Morón al de Michoacán, lo que ahora llevarán de nuevo al Tribunal Electoral donde su presidente, José Luis Vargas ya se ha pronunciado a favor del guerrerense, como ha apoyado todos los temas de la 4-T, de la que se ha convertido en baluarte.

Y cuando digo que no había de otra es porque Salgado se convirtió en el peor enemigo de Salgado y sus desplantes y amenazas no dejaron espacio para que la mayoría de los consejeros le devolvieran el registro que le habían cancelado en la sesión del pasado 25 de marzo y confirmaron el miércoles por seis votos contra cinco.

Era imposible ceder a su violencia verbal y amagos como si no estoy en la boleta no habrá elecciones en Guerrero o la de no tocarle los huevos al toro, y dejar el antecedente de que esos eran recursos para modificar una decisión del INE.

Pero no entendió razones, nunca ha sido mucho de entenderlas, y en esta aventura se llevó a Mario Delgado, presidente de Morena, que se montó en el caso, se fue de la boca, llamó ladrones a los consejeros del INE y a éste, cueva de ladrones y usó la palabra exterminar para condenarlo a muerte le que tendrá su costo, porque aquél ya se fue a Acapulco y éste se queda aquí, disminuido por esta derrota.

Ahora el caso regresa al Tribunal donde Morena ya tiene el voto a favor su presidente Vargas, escenario, repito, donde todo ha sido darle la razón al gobierno y al presidente.

RETALES

1. OTRA.- El Tribuna Electoral tenía previsto discutir ayer el acuerdo del INE que suprime la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, lo que tenía mayoría. Pero su presidente, el mismo José Luis Vargas, rechazó el proyecto del magistrado Felipe Fuentes Barrera y lo echaron para otro día, y ganar tiempo para la causa oficial;

2. OTRA.- No para la debacle de la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores. Al desastre que fue su mentira sobre el caso de la secta Nxium y su fundador, Keith Raniere, subió un video donde dice que gracias a ella, el presidente mandó vacunas contra el Covid. Esto es un delito electoral, que no sancionarán, pero el votante sí. Ya cayó al cuarto lugar; y

3. DEBATE.- Tras la aprobación en el Senado del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, ha surgido una ola de rechazo por la invasión a la privacidad ya que establece que para tener un celular hay que dar toda la información biométrica del usuario y hasta el ADN. Dicen que es por seguridad. Pero los delincuentes no van a dar los datos de sus aparatos con los que seguirán extorsionando y la privacidad estará pronto en el mercado.

Nos vemos mañana, pero en privado.