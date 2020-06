Renuncia, diagnóstico de desastre

Confunden mirar con ver y escuchar con oír, y por eso. Florestán.

Assa Cristina Laurell, presentó su renuncia a la subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, SIDSS, tras cinco meses, me dijo, de presiones del titular de la SSA, Jorge Alcocer, apoyado por el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer.

Del primero me dijo que es un investigador con cierta experiencia clínica, pero ajeno a la administración pública, que no dedicó mucho tiempo a tratar de entender qué es la secretaría de Salud ni cuál el papel que tiene que desempeñar; del segundo que es un arqueólogo que nunca ha trabajado en Salud que tampoco estudió cuáles son los problemas del sector. En ambos casos utilizó la palabra ignorantes, para describirlos.

Necesitamos tener funcionarios que conozcan la realidad del país, no pueden estar sentados en la Ciudad de México y no conocer los problemas reales. Yo no estoy viendo ese pensamiento estratégico y por tanto decidí presentar mi renuncia.

Laurell, ha acompañado a López Obrador desde hace años. Fue su secretaria de Salud en la Ciudad de México y en su gobierno legítimo. Pero ya registró el desastre en ese sector en la 4-T y, como me dijo, yo no quiero formar parte de él. Con mi renuncia quiero decir que no tengo parte de corresponsabilidad en la política de salud que se está llevando en el país, me dijo refiriéndose a este gobierno, estando, como estaba a su cargo, la rectoría del sistema de salud, en lo que fue ignorada por el titular de la SSA apoyado por el del Insabi, de quien dijo que se negó a ser evaluado por la subsecretaría a su cargo, y lo acusó de suspender sistemáticamente todas las reuniones de tal manera que no podíamos construir conjuntamente cómo iba a ser la prestación de servicios.

A mí me parece muy grave la renuncia-denuncia de Laurell. Y por la confianza que le tiene el presidente y la cercanía, debería abrirle los ojos sobre el caos en el sector salud ya que no puede tener duda tras este diagnóstico.

RETALES

1. PRESIÓN.- El presidente ha dicho dos veces que no está decidida su visita a Washington, pero ayer Donald Trump anunció que estará pronto en la Casa Blanca. Y es que lo necesita para su campaña presidencial. Por eso el interés, solo por eso. A ver quién puede más;

2. SEGURO.- A diferencia del presidente que lo promueve, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García logró con la mayoría de Morena que el Congreso no pueda revocarle el mandato vía consulta popular a menos que él la convoque. ¡Qué contraste!; y

3. REALIDAD.- Pues dirán misa con el aplanamiento de la curva y la domada de la pandemia, pero ayer se registró el día con el mayor número de contagiados, seis mil 288, para un total de 191 mil 410 casos, y uno de los cinco más altos de muertes, 793, para llegar a 23 mil 377. Sigan desconfinando.

Nos vemos mañana, pero en privado.