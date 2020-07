Renuncias y denuncias

Se dicen indestructibles y por un tuit denuncian linchamientos. Florestán.

Tres de las cuatro renuncias del gabinete presidencial han ido acompañadas a duras críticas y desacuerdos sobre decisiones y políticas públicas del jefe del Ejecutivo

La primera fue la de Josefa González Blanco a la Secretaría de Medio Ambiente por un incidente en el retraso de la salida de un vuelo comercial.

La segunda fue la de Germán Martínez a la dirección del IMSS, 21 de mayo de 2019, en la que acusó que algunos funcionarios de Hacienda tienen una injerencia perniciosa, de esencia neoliberal: ahorro, ahorro y más ahorro y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo.

La tercera, el 9 de julio del año pasado, del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, por diferencias con las políticas económicas del presidente. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que puedan tener libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no tuvieron éxito. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública, motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses.

Y ayer la de Javier Jiménez Espriú a la SCT, fechada el viernes 17, por mi diferendo por su decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, la Marina Mercante y la formación de marinos mercantes, en esta secretaría desde 1970. Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y preocupación sobre la grave trascendencia que tiene esta medida en el presente y futuro de México tanto en lo económico como en lo político.

En los tres casos, el presidente ignoró razones y designó sucesores.

Es su derecho nombrarlos y removerlos libremente, pero ahí están los desacuerdos y señalamientos que, ante la indiferencia, permanecen.

RETALES

1. MAYOR.- El nuevo titular de la SCT es Jorge Arganis Díaz Leal, ingeniero por la UNAM, que el pasado 30 de abril cumplió 90 años. Nunca había llegado a un gabinete presidencial un secretario de esa edad;

2. ATRÁS.- Así gritan los mánagers de béisbol cuando viene un bateador fuerte: ¡P´ trás los fílders! Y así dijo Jaime Bonilla a quienes mandó tomar las casetas federales de peaje luego que el presidente manifestara su crítica al gobernador y anunciara una controversia constitucional; y

3. CRISIS.- De acuerdo al Inegi, la pandemia ha dejado quince millones de mexicanos desempleados. El mismo Inegi apunta que sólo 7.8 de las empresas recibieron algún tipo de apoyo, lo que significa que el resto, 92.2 por ciento careció de apoyo y explica lo primero, desempleo y cierres.

Esta columna se volverá a publicar el próximo día 4. Gracias.